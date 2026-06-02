Pune Phugewadi Case: फुगेवाडीप्रकरणी अनेक मृत नोंदीबाहेर; प्रशासकीय आकडा अकरा, प्रत्यक्षात मात्र १६ जणांचा मृत्यू

पिंपरी/पिंपळे गुरव : फुगेवाडीत विषारी दारू प्रकरणातील मृतांच्या कुटुंबीयांना शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मात्र, या दुर्घटनेतील सर्व मृत व्यक्ती खरोखरच प्रशासनाच्या नोंदीत आले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोमवारपर्यंत १६ जणांचे मृत्यू झाले असताना पोलिसांकडे अकरा जणांचीच नोंद आहे..दुर्घटनेच्या दिवशी ३० पेक्षा जास्त जणांनी विषारी दारू प्राशन केल्याची चर्चा आहे. यातील अनेक जण आजूबाजूच्या परिसरातून आले. अनेकांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले, काही जण गावाकडे परतले. तर काहींची नोंद कुठेच नाही..या पार्श्वभूमीवर फुगेवाडी परिसरातील सीएमईमधील लेबर कॅम्पमध्ये पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने चर्चा वाढली आहे. तेथेही काही जणांचा बळी गेल्याची माहिती समोर येत आहे. तेथील अब्दुल कादीर शाह व राजेंद्र टप्पो यांचा मृत्यू झाला, तर पवन शिंगे यांच्यावर उपचार सुरु आहेत..आरोपीवर उद्रेकआरोपी कर्नल सिंग विरखा याला सोमवारी सायंकाळी घटनास्थळी आणण्यात आले. त्यावेळी संतप्त नागरिकांचा उद्रेक झाला. काही जणांनी विटा हातात घेऊन हल्ल्याचा प्रयत्न केला. 'माझा मुलगा मला परत दे,' असा एका आईने केला, आरोपीवर कारवाईची मागणी नागरिकांनी केली..ज्यांच्या कुटुंबात अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत, त्यांनी स्वतः पुढे येऊन माहिती द्यावी. जेणेकरून सरकारी आर्थिक साहाय्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल.- लता लगाडे, फुगेवाडी.दापोडी पोलिस ठाण्यातील नोंदीप्रमाणे आमच्याकडे ११ जणांच्या मृत्यूची माहिती प्राप्त आहे. त्यानुसार आमचा तपास सुरु आहे. अधिक तपासानंतर चित्र आणखी स्पष्ट होईल.- सचिन चव्हाण, उपअधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे.शवविच्छेदन अहवालानुसार या प्रकरणात अकरा जणांचा मृत्यू दारूमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. तर इतर मृत्यू संशयास्पद वाटत असल्याने व्हिसेरा राखून ठेवला आहे. त्याबाबतचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृतांच्या आकड्याबाबत बोलता येईल.- सचिन हिरे, सहायक पोलिस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड .