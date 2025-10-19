पुणे

Shanivarwada Controversy : शनिवारवाड्यासमोर तणाव वाढला! 'त्या' व्हिडीओनंतर मेधा कुलकर्णींसह हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक

medha kulkarni hindutva workers protest : काही महिला नमाज पठण करत असल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.त्या विरोधात हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्त्यांकडून शनिवारवाड्यासमोर आंदोलन करणयात येत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तणावाचं वातावरण आहे.
Shubham Banubakode
शनिवारवाड्यात काही महिला नमाज पठण करत असल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यावरून भाजपा नेत्याने मेधा कुलकर्णींसह हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. या कार्यकर्त्यांकडून शनिवारवाड्यासमोर आंदोलन करणयात येत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तणावाचं वातावरण आहे. पोलिसांकडून या कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

