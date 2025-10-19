Shanivarwada Controversy : शनिवारवाड्यासमोर तणाव वाढला! 'त्या' व्हिडीओनंतर मेधा कुलकर्णींसह हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक

शनिवारवाड्यात काही महिला नमाज पठण करत असल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यावरून भाजपा नेत्याने मेधा कुलकर्णींसह हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. या कार्यकर्त्यांकडून शनिवारवाड्यासमोर आंदोलन करणयात येत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तणावाचं वातावरण आहे. पोलिसांकडून या कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. .पुण्यातील शनिवारवाडा परिसरात नमाज पठण झाल्याचा व्हिडिओ भाजप खासदार मेधा कुलकर्णी यांनीही सोशल मीडियावर शेअर केला. या घटनेवरुन सकल हिंदू समाज आणि पतित पावन संघटनेने तीव्र निषेध नोंदवला आहे. नमाज पठण झाल्याच्या निषेधार्थ दोन्ही संघटना आज शनिवार वाड्याजवळ 'शिव वंदना' केली आहे. .Pune News : आकाश दिवा बांधताना अपघात, झाडावरून पडल्याने कार्यकर्त्याने गमावला जीव, वडगाव शेरीवर शोककाळा.Medha Kulkarni: धार्मिकतेचे विचित्र रूप... मेधा कुलकर्णींनी पुण्यातील गरब्याचा कार्यक्रम का बंद पाडला?.याशिवाय सकल हिंदू समाजालकडून या ठिकाणी गोमुत्र शिंपडत ही जागा स्वच्छ करण्यात आली आहे. असे प्रकारे शनिवार वाड्यात खपून घेणार नाही, असा इशाराही या कार्यकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे. तसेच या महिलांविरोधात गुन्ही दाखल करावा, अशी मागणीही या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. .यासंदर्भात बोलताना खासदार मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, ''ही राजकारणाच विषय नाही. शनिवार वाड्यात नमाज पठण करण्यात आलं. त्या जागेचं शुद्धीकरण करत आम्ही शिववंदना केलीआहे. शनिवार वाडा हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे. हे ऐतिहासिक ठिकाण हे आमच्या विजयाचं प्रतीक आहे. मुघलांचा नाश या ठिकाणी झाला. तेच इथं येऊन नमाज पठण करत असतील तर आम्ही ते खपून घेणार नाही.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.