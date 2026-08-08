पुणे

सासवडच्या वाघीरे विद्यालयात कथाकथनाला प्रतिसाद

सासवडच्या वाघीरे विद्यालयात कथाकथनाला प्रतिसाद
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सासवड, ता. ८ : ज्येष्ठ ग्रामीण कथाकार शंकर पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सासवड येथील मएसो वाघीरे विद्यालयात कथाकथन कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. ‘वाचू आनंदे कट्टा’ आणि ‘पुरंदर कलामंच’ यांच्या वतीने आयोजित उपक्रमास विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजावी या उद्देशाने हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी स्नेहल देशपांडे, रेश्मा कामथे, कल्याणी चिंबळकर, ऋतुजा राऊत, रेखा चौधरी यांनी शंकर पाटील यांच्या निवडक कथांचे सादरीकरण केले. रेश्मा कामथे यांनी सादर केलेल्या ‘सावली’ या कथेला विद्यार्थ्यांनी दाद दिली.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला विद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका अर्चना लडकत यांनी प्रास्ताविक आणि स्वागत केले. संगीता रिकामे यांनी ‘वाचू आनंदे कट्टा’च्या उपक्रमाची माहिती देऊन कौतुक केले. मराठी साहित्याची गोडी लागावी आणि भविष्यात उत्तम लेखक घडावेत या हेतूने हा उपक्रम उत्साही वातावरणात झाला.

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