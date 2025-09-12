पुणे

Manchar News : शरद बँकेची बदनामी करणाऱ्यांच्या विरोधात १०० कोटींचा मानहानीचा दावा व फौजदारी गुन्हा दाखल करणार

शरद सहकारी बँकेने ५२ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. इतिहासात प्रथमच निव्वळ एन.पी.ए. प्रमाण शून्य टक्के झाले आहे.
devendra shaha

devendra shaha

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - 'शरद सहकारी बँकेने ५२ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. इतिहासात प्रथमच निव्वळ एन.पी.ए. प्रमाण शून्य टक्के झाले आहे. देशात एकूण एक हजार ५६० सहकारी बँका आहेत. रिझर्व बँकेच्या निकषानुसार शरद बँकेचा देशात ३७ क्रमांक आला आहे.

Loading content, please wait...
Bank
manchar
Criminal cases
defamation case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com