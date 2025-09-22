NCP : आम्ही एकत्रच ! पुण्यात एकाच फ्लेक्सवर झळकले शरद पवार, अजित पवार अन् सुप्रिया सुळेंचे फोटो, राज्यात चर्चेला उधाण

Summaryपुण्यात "आम्ही एकत्रच" या मजकुरासह शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा फ्लेक्स लागल्याने राज्यभर चर्चा रंगली.फ्लेक्समधून वेगळे विचार असूनही कुटुंब एकत्र असल्याचा संदेश दिला गेला आहे.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या फ्लेक्सला विशेष राजकीय महत्त्व मिळाले आहे..पुण्यात सध्या एक बॅनर झळकले आहे मात्र याची चर्चा राज्यभर सुरु झाली आहे. या फ्लेक्सवर शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे आहेत शिवाय वरील मजकूर ही सर्वाचे लक्ष वेधून घेत आहे. आम्ही एकत्रच असे या फ्लेक्सवर लिहिण्यात आले आहे. हे फ्लेक्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून राज्यभरात या फ्लेक्सची चर्चा सुरु झाली आहे. .येत्या काही महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत त्यामुळे अनेक पक्षांमध्ये नेते आणि कार्यकर्त्यांचे प्रवेशही होत आहेत. अशातच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते,हे बॅनरबाजी करत आहेत. दरम्यान अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ते करण गायकवाड यांनीही पुण्यात एक फ्लेक्स लावला आहे हा फ्लेक्स जरी पुण्यात लागला असला तरी, त्यावरचे फोटो आणि मजकूराने राज्यात चर्चा सुरु झाली आहे. .Nagpur News: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा चिंतन मेळावा सुरू असताना कर्मचारी ४० मिनिटं टॉयलेटमध्ये अडकला, नेमकं काय घडलं?.शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचे फोटो या फ्लेक्स आहेत. त्यावर "आम्ही एकत्रच" असा मजकूरही आहे. विचार वेगळे असले तरी,आम्ही कुटुंब म्हणून एकत्र आहोत. आम्ही चिंता करत नाही. गरज पडल्यास ताई-दादा एकत्र येणार आमचा विश्वास, अशा आशयाचा मजकूर या फ्लेक्सवर आहे. दरम्यान त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोणता-पक्ष काय गणित मांडून निवडणूक लढवतो हे पाहणं महत्त्वाचे आहे. .FAQsप्र.१: "आम्ही एकत्रच" फ्लेक्सवर कोणाचे फोटो आहेत? 👉 शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचे फोटो आहेत.प्र.२: फ्लेक्स कुठे लावण्यात आला आहे? 👉 पुण्यात हा फ्लेक्स लावण्यात आला आहे.प्र.३: या फ्लेक्सचा मुख्य संदेश काय आहे? 👉 विचार वेगळे असले तरी आम्ही कुटुंब म्हणून एकत्र आहोत, असा संदेश दिला आहे.प्र.४: फ्लेक्स व्हायरल का झाला आहे? 👉 पवार कुटुंबातील राजकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर एकत्रतेचा संदेश दिल्यामुळे.प्र.५: या फ्लेक्समुळे कोणत्या निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो? 👉 आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.