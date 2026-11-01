Drought Crisis: टंचाईच्या स्थितीतून बळीराजाला सावरण्याचा प्रयत्न ;शरद पवार यांचा दौरा सुरु

बारामती : विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आंदोलनासाठी एकत्र येण्याचे कारण म्हणजे केंद्राने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश्कुमार यांच्याबाबतीत योग्य वेळी निर्णय घेतला नाही. असे असले तरी आपण मात्र राज्यातील टंचाईच्या स्थितीतून राज्याला सावरण्याच्या दृष्टीने लक्ष केंद्रीत केले असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिली. .बारामतीत ते माध्यमांशी बोलत होते. शरद पवार यांनी राज्यातील टंचाईच्या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर चार जिल्ह्यांतील शेतक-यांशी प्रत्यक्षपणे संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला असून रविवारी (ता. 1) माढा परिसरातील शेतक-यांसमवेत चर्चा करणार आहेत..दिल्लीतील आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादीच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे सहभागी होत असून आपण स्वताः राज्यातील संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या अडचणी समजून घेणार आहोत. पिण्याचे पाणी व जनावरांना चारा या दोन महत्वाच्या बाबींवर मी लक्ष देणार असल्याचे पवार यांनी नमूद केले..सध्याची स्थिती ही चिंताजनक असून या वेळी राज्यातील शेतक-यांना सावरणे गरजेचे असून पिण्याचे पाणी व जनावरांचा चारा या बाबी महत्वाच्या असून त्या कडे आपण अधिकचे लक्ष दिल्याचे पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.