पुणे

शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट, रुबीहॉल क्लिनिकमध्ये उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिली माहिती

Sharad Pawar Health Updates : शरद पवार यांना सोमवारी रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आलंय. पवारांच्या प्रकृतीबाबत आता रुबी हॉल क्लिनिककडून महत्त्वाची अपडेट देण्यात आलीय.
Sharad Pawar Health Updates

Sharad Pawar hospitalised Ruby Hall Clinic doctors share health bulletin

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Sharad Pawar Health Updates: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दगदगीमुळे प्रकृतीचा किरकोळ त्रास झाला. खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना सोमवारी रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलंय. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिलीय. वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अभिजित लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरांचे पथक त्यांच्यावर उपचार करत आहे.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
pune
maharashtra
NCP
health

Related Stories

No stories found.