शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट, रुबीहॉल क्लिनिकमध्ये उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिली माहिती

Sharad Pawar Health Updates: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दगदगीमुळे प्रकृतीचा किरकोळ त्रास झाला. खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना सोमवारी रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलंय. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिलीय. वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. अभिजित लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टरांचे पथक त्यांच्यावर उपचार करत आहे..शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत आता रुबीहॉल क्लिनिककडून महत्त्वाची अपडेट देण्यात आलीय. शरद पवारांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचं डॉक्टर सायमन ग्रँट यांनी सांगितलंय. शरद पवारांची प्रकृती स्थिर असून ते बरे होत असल्याचं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले. काल त्यांना उपचारासाठी दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले आणि त्यांना होत असलेला त्रास काही प्रमाणात कमी झाल्याचही डॉक्टरांचे म्हणणं आहे..CM फडणवीस अचानक दिल्ली दौऱ्यावर, अमित शहा, नितीन नवीन यांची घेतली भेट; NCPच्या विलिनीकरणावर चर्चा?.रूबी क्लिनिकच्या डॉक्टरांनी सांगितलं की, खबरदारीचा उपाय म्हणून शरद पवारांना डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले. हॉस्पिटलच्या प्रोटोकॉलनुसार शरद पवारांवर उपचार सुरू आहे आणि बारकाईने लक्षात ठेवण्यात येत आहे. कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी आणि हितचिंतकांनी हॉस्पिटलच्या आवारात गर्दी करू नये असा आवाहन रुग्णालयाकडून करण्यात आले..डॉ. लोढा यांनी म्हणाले, "पवार यांना दगदग झाल्याने छातीत थोडा कफ झाला आहे. त्यांच्या प्राथमिक तपासण्या झाल्या असून हृदयाचे ठोके, ऑक्सिजन पातळी आणि रक्तदाबही स्थिर आहे." पाच दिवस प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक्स) घ्यावी लागणार असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी कळवले केले. पवार यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगत रुग्णालयात गर्दी न करण्याचे आवाहन रोहित पवार यांनी केले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पार्थ आणि जय पवार यांनी शरद पवार यांची रुग्णालयात भेट घेऊन त्यांची विचारपूस केली.