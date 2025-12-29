Gautam Adani : ‘शरद पवार माझे गुरू, मार्गदर्शक’

बारामती - ‘माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे माझे गुरू (माझे मेंटॉर) आणि मार्गदर्शक असल्याचे अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी सांगून पवार यांच्याबाबत आदरभाव व्यक्त केला..देशातील सर्वांत अत्याधुनिक व ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे उद्घाटन रविवारी (ता. २८) गौतम अदानी व अदानी फाउंडेशनच्या प्रमुख प्रीती अदानी यांच्या हस्ते झाले. माझे मेंटॉर...या शब्दांत अदानी यांनी रविवारी (ता. २८) बारामतीतील कार्यक्रमादरम्यान आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणाचा प्रारंभ केल्यानंतर सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला..अदानी म्हणाले की, ‘परिवर्तनाचे एक प्रतीक म्हणून बारामतीकडे पाहिले जाते. एक नेतृत्व अविश्वसनीय विकास कसा साध्य करू शकतो, याचे उदाहरण म्हणून शरद पवार यांच्या कामाकडे पाहिले जाते. बारामतीला अनेकदा भेट दिल्यानंतर मला ठामपणे म्हणावेसे वाटते की शरद पवार यांनी येथे केलेले कार्य केवळ स्थानिक विकासापुरते मर्यादित नाही.शेतीत सुधारणा, सहकाराची उभारणी, उद्योजकतेला चालना, शैक्षणिक संस्था निर्माण, उद्योग धोरणांची मांडणी आणि हे सर्व एकात्मिक पद्धतीने करत त्यांनी बारामतीला भारतासाठी अभ्यासाचे एक दिशादर्शक पुस्तक बनवले आहे.’....तेव्हा शरद पवार खंबीरपणे उभे राहिलेकृषिमंत्री असताना त्यांनी कृषी धोरण, अन्नसुरक्षा कायदा, सहकारी संस्थांचा विकास या माध्यमातून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना दिली. परिवर्तन व स्थिरता अशा दोन्ही गोष्टींची या देशाला जेव्हा गरज होती तेव्हा शरद पवार खंबीरपणे उभे राहिले..केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व पक्षीय स्तरावरदेखील काम करताना त्यांच्यासारखा राष्ट्रीय हिताचे धोरण राबविणारा नेता क्वचितच पाहायला मिळतो. शेतकरी जेव्हा सुखी असतो तेव्हाच बाजारपेठ स्थिर असते, हे शरद पवार यांनी दाखवून दिल्याचे अदानी यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.