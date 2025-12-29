पुणे

Gautam Adani : ‘शरद पवार माझे गुरू, मार्गदर्शक’

विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे उद्‌घाटन गौतम अदानी व प्रीती अदानी यांच्या हस्ते झाले.
sharad pawar and gautam adani

sharad pawar and gautam adani

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती - ‘माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे माझे गुरू (माझे मेंटॉर) आणि मार्गदर्शक असल्याचे अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी सांगून पवार यांच्याबाबत आदरभाव व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Baramati
Inauguration
political leader
gautam adani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com