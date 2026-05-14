Sharad Pawar: “कुणी बाइकवर, कुणी पायी... पण हा फक्त दिखावा”; शरद पवारांचा नेत्यांच्या ताफ्यावर प्रहार, म्हणाले दीर्घकालीन धोरण हवे

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'खर्च कमी करा' या आवाहनानंतर पवार यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. प्रशासनातील अनावश्यक खर्च घटवण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगत पवार यांनी विरोधकांना टोला लगावला.."ताफा सोडणारे दिखावा करू नये"पवार म्हणाले, "एक-दोन दिवसांच्या बचतीने काहीही होणार नाही. निवडणूक काळात जनजागृती का केली नाही? नेतृत्वाने गांभीर्य दाखवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे." ताफा सोडून बाहेर पडणाऱ्या नेत्यांवर निशाणा साधत पवार म्हणाले, "दिखावा करू नये. चार वर्षांपासून माझ्या ताफ्यात फक्त तीन गाड्या आहेत. कुणी मोटारसायकलने तर कुणी पायी जात आहे. याउलट एका नेत्याने १७ गाड्यांचा ताफा जाहीर केला होता, आता ८ केल्याचे सांगितले. मला धक्का बसला. ८ गाड्याही जास्तच आहेत.".Devendra Fadnavis Bullet Ride : देवेंद्र फडणवीस बुलेटवरून विधानभवनात, इंधन बचतीसाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार.सर्वपक्षीय बैठकेची मागणीशरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना थेट आवाहन केले. "देशातील सर्व राजकीय पक्षांची बैठक दिल्लीत बोलवावी आणि त्या बैठकीला स्वतः पंतप्रधान उपस्थित राहावे. यापूर्वी अनेक बैठक झाल्या, पण पंतप्रधान उपस्थित नव्हते," असे त्यांनी स्पष्ट केले.पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला, "हे नेते किती दिवस गांभीर्याने हे आवाहन पाळणार? निवडणूक प्रचारात गांभीर्य नव्हते, आता अचानक बचत आणि साधेपणा दाखवण्याचा प्रयत्न चालू आहे." सकाळपासून टीव्हीवर दिसणारे दृश्यांचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "कुणी मोटारसायकलवर, कुणी चालताना दिसत आहे. हे चित्र बघून आश्चर्य वाटते.".देशाने पूर्वीही संकटांचा सामना केलापवार यांनी सांगितले की, देशाने अशा परिस्थितीचा यापूर्वीही सामना केला आहे. मात्र, यासाठी केवळ तात्पुरते उपाय नकोत, तर दीर्घकालीन आणि गांभीर्यपूर्ण धोरणे हवीत. प्रशासनातील अनावश्यक गाड्या, सुरक्षा ताफा आणि इतर खर्च कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.पत्रकार परिषदेत पवार यांनी केंद्र सरकारला स्पष्ट संदेश दिला की, निवडणुकीनंतर अचानक साधेपणाचे आवाहन करणे पुरेसे नाही. जनतेने निवडणूक प्रचारात जी उधळपट्टी पाहिली, त्यानंतर एक-दोन दिवसांच्या बचतीचा नाटक करणे योग्य नाही..नेतृत्वाने उदाहरण घालावेशरद पवार यांनी नेत्यांनी स्वतः उदाहरण घालावे, असे आवाहन केले. "माझ्या ताफ्यात तीन गाड्या पुरेशा आहेत. इतर नेत्यांनीही याच धर्तीवर विचार करावा," असे ते म्हणाले..Narendra Modi convoy: मोदींच्या ताफ्यात फक्त २ गाड्या! इंधन बचतीसाठी PM मोदींची मोठी कृती; व्हिडिओ देशभर व्हायरल.