अजितदादांची इच्छा होती ती पूर्ण व्हावी अशी आमचीही इच्छा : शरद पवार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर आज सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या सगळ्या गोष्टींबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिलीय. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत मला काही माहिती नाही. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत निर्णय असल्याचं शरद पवार म्हणाले. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चा चार महिन्यांपासून सुरू असल्याचं आणि १२ तारखेला विलिनीकरणाची घोषणा होणार होती असंही शरद पवार यांनी सांगितलं..अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचं भवितव्य आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या चर्चांबाबत शरद पवार यांना विचारलं असता शरद पवार म्हणाले की, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्या ही चर्चा ४ महिने सुरू होती. एकत्रिकरणाबाबतच्या चर्चेचं नेतृत्व अजितदादा आणि जयंत पाटील यांच्याकडे होतं. पण अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने यात खंड पडला..विलिनीकरणाचा निर्णय झाला होतादोन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या कुठल्या ही चर्चेत मी नव्हतो. अजित दादा, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे हे या चर्चेमध्ये सातत्याने होते. आमच्या पक्षात आणि त्यांच्या पक्षात एकत्र काम करण्याचं एकमत होतं. हा निर्णय १२ तारखेला जाहीर करायचं ही तारीख अजितदादांनीच दिली होती. दोन्ही पक्षात सकारात्मक चर्चा होती पण अचानक ही घटना झाली. दादांची इच्छा होती ती इच्छा पूर्ण व्हावी अशी सुद्धा आमची इच्छा असल्याचं शरद पवार म्हणाले..Ajit Pawar : अजित पवारांच्या शेवटच्या सहीने आमदारांना मोठं गिफ्ट, कोणत्या फाईलला दिली मंजुरी?.राष्ट्रवादीचा अंतर्गत निर्णयसुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची चर्चा मी पाहतोय. खरंतर त्याबाबत जी काही चर्चा सुरूय ती मुंबईत होतेय. प्रफुल्ल पटेल, तटकरे त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत. काय निर्णय घ्यायचा तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी प्राधान्याने काय करावं ते ठरवलेलं दिसतंय. त्यावर आम्ही कुणी भाष्य करणार नाही. हा त्यांचा अंतर्गत पक्षाचा निर्णय दिसतोय असंही शरद पवार म्हणाले..शपथविधीला उपस्थित राहणार का?सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत मला काही माहितीच नाही. शपथविधी होणार आहे की नाही हेसुद्धा माहिती नाही. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत निर्णय आहे. पक्षाची जबाबदारी ही त्यांची आहे. आम्ही कुटुंब म्हणून त्यांना या प्रसंगात साथ देण्यासाठी सोबत आहोत. पक्षाच्या सध्याच्या निर्णयाशी आमचा संबंध नाही असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं..