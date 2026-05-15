Sharad Pawar: नेतृत्वाकडून जनतेच्या जागरूकतेकडे दुर्लक्ष; आर्थिक परिस्थितीवर शरद पवार यांची टीका, पटेल प्रफुल्ल, सुनील तटकरेंना टोला..

पुणे : ''पाच राज्यांच्या निवडणुकींचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरच सगळे निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करावी, असे देशाच्या नेतृत्वाला वाटले नाही का?,'' असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. .देशात सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी बुधवारी मोदीबागेत पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ''सध्या देशात अस्वस्थता पसरली आहे. आर्थिक आणीबाणीसारखी परिस्थिती येणार नाही, मात्र परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. एक-दोन दिवसांच्या काटकसरीने परिस्थितीत बदल घडणार नाही. .पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाची नोंद घेतली पाहिजे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक व्हावी. त्यास पंतप्रधानांनी उपस्थित राहावे. पूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान उपस्थित नव्हते, असा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांनी उपस्थित राहून सर्वांना गांभीर्याची जाणीव करून द्यावी.''.मंत्र्यांकडून वाहने कमी करण्याच्या मुद्द्यावर पवार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी केल्याची बाब चांगली आहे. माझ्या ताफ्यात चार गाड्या आहेत. व्हीआयपी सुरक्षेशी तडजोड न करता गाड्या कमी करण्यास मी सांगितले आहे.''राहुल गांधी यांच्यावरील टीकेबद्दल पवार म्हणाले, ''राहुल हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांचा आदर राखला पाहिजे. '' .पटेल, तटकरेंना टोलाप्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांच्याबाबत पवार यांना प्रश्न विचारला. त्यावर 'पटेल माझ्याबरोबर संसदेत उत्तम काम करत होते. तटकरे यांनीही अर्थमंत्री पद, पक्षाच्या राज्याचे प्रमुख म्हणून चांगले काम केले होते. मात्र, आता त्यांचा कोण, कसा वापर करून घेत आहे, ते पाहिले पाहिजे,' असा टोला पवार यांनी लगावला. अजित पवार व जयंत पाटील यांच्यात विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली. अजित पवार यांनी तसे मला सांगितले होते. मात्र, आता कुठलीही चर्चा नसल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.