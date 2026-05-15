Sharad Pawar Daund visit: दौंडमध्ये शरद पवारांची जगदाळे कुटुंबीयांना सांत्वनपर भेट; उषादेवींच्या संघर्षमय वाटचालींना उजाळा..

-प्रफुल्ल भंडारीदौंड ( पुणे) : माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री तथा राज्यसभा खासदार शरद पवार आणि त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांनी दौंडच्या दिवंगत माजी आमदार उषादेवी जगदाळे यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली. भेटीत त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा देत शेतीसंबंधी माहिती जाणून घेतली. .महाराष्ट्र विधानसभेत पुणे जिल्ह्यातील दौंड विधानसभा मतदारसंघाचे दोन वेळा प्रतिनिधित्व करणार्या माजी आमदार श्रीमती उषादेवी कृष्णराव जगदाळे ( वय ९०) यांचे १४ मे रोजी निधन झाले. ` पद्मविभूषण ` शरद पवार व त्यांच्या पत्नी प्रतिभा पवार यांनी दौंड शहरातील पाटील चौकातील जगदाळे बंगला येथे आज जगदाळे कुटुंबीयांची भेट घेतली. पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल कृष्णराव जगदाळे, नगराध्यक्षा दुर्गादेवी इंद्रजित जगदाळे, नगरसेवक इंद्रजित कृष्णराव जगदाळे, दिवंगत उषादेवी जगदाळे यांच्या कन्या राजकंवर शिंदे, उज्वला साळुंके, सुवार्णा देशमुख, डॅा. संगीता वीरधवल जगदाळे, उमा इंद्रजित जगदाळे, आदी या वेळी उपस्थित होते. शरद पवार यांनी जगदाळे कुटुंबीय यांची आस्थेने विचारपूस करीत आठवणींना उजाळा दिला..शरद पवार म्हणाले, रेल्वेसंबंधी काही प्रश्नांसाठी काल (ता. १४) माझ्याकडे काही लोक आली होती तेव्हा माजी आमदार उषादेवी यांची आठवण काढली होती. परंतु कालच त्यांचे निधन झाल्याचे समजले. उषादेवी यांची भूमिका कायम खंबीर असायची. विधानसभेतील त्यांचे काम, विकासकामांसाठी पाठपुरावा आणि वाटचाल संघर्षमय होती..शरद पवार यांनी दौंड शुगर लिमिटेडचे संस्थापक संचालक वीरधवल जगदाळे यांच्याकडून दौंड तालुक्यातील उसाचे क्षेत्र, कारखान्यांकडून उसाला दिला जाणारा भाव, गुर्हाळचालकांकडून दिला जाणारा भाव, कारखान्यांची गाळप क्षमता व होणारे गाळप, आदींविषयी माहिती घेतली. पाटस येथील भीमा सहकारी साखर कारखाना कोण चालवतयं ?, आणि काय दर दिला जातो ?, याविषयी त्यांनी माहिती घेतली..राज्याचे माजी कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी वनमंत्री बबनराव पाचपुते, आमदार राहुल कुल, माजी आमदार संजय जगताप, रमेश थोरात, पुणे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, आदींनी १४ मे रोजी दिवंगत माजी आमदार उषदेवी जगदाळे यांच्या अंत्यविधीस उपस्थित राहून श्रध्दांजली वाहिली. राष्ट्रवादी कॅांग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जय अजित पवार यांनी जगदाळे कुटुंबीय यांची सांत्वनपर भेट घेतली..कारखाने चालविणारा कुठले आहेत ?राज्यातील बंद पडलेले किंवा आजारी असलेल्या साखर कारखान्यांसह एकूण २३ कारखाने चालविण्यास घेणार्या व्यक्तीने दौंड तालुक्यातील अनुराज शुगर हा खासगी साखर कारखाना चालविण्यास दिल्याची माहिती शरद पवार यांना या वेळी देण्यात आली. त्यावर शरद पवार यांनी ` २३ कारखाने चालविणारे कुठले आहेत ?, अशी विचारणा केली. तब्बल २३ कारखाने कसे चालविलेल जात आहेत , याविषयी श्री. पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.