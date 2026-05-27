पुणे

Pune Fraud News : भरघोस परताव्याच्या आमिषाने पाच जणांना ६६ लाखांना गंडा

शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर जादा नफा आणि घरबसल्या ऑनलाइन नोकरीचे दाखविले आमिष.
Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर जादा नफा आणि घरबसल्या ऑनलाइन नोकरीचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी शहरातील पाच जणांना सुमारे ६६ लाख रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी विश्रामबाग, विश्रांतवाडी, चतुःशृंगी, येवलेवाडी आणि कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

