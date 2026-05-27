Pune Fraud News : भरघोस परताव्याच्या आमिषाने पाच जणांना ६६ लाखांना गंडा

पुणे - शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर जादा नफा आणि घरबसल्या ऑनलाइन नोकरीचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी शहरातील पाच जणांना सुमारे ६६ लाख रुपयांचा गंडा घातला. या प्रकरणी विश्रामबाग, विश्रांतवाडी, चतुःशृंगी, येवलेवाडी आणि कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नारायण पेठेतील एका (वय ३२) तरुणाला आरोपींनी व्हॉट्सॲप आणि स्टॉक मार्केटच्या एका ग्रुपमध्ये सहभागी केले. त्यानंतर ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगून बँक खात्यांमध्ये आठ लाख तीन हजार भरण्यास भाग पाडले..धानोरी परिसरातील तरुणाला (वय २९) शेअर्स बाजारात गुंतवणूक केल्यास जास्त नफा मिळेल, असे आमिष दाखवून वेगवेगळ्या बँक खात्यात पाच लाख ४३ हजार रुपये पाठवण्यास भाग पाडले. चतुःशृंगी परिसरातील एका (वय ४८, रा. सेनापती बापट रस्ता) व्यक्तीला अनोळखी क्रमांकावरून कॉल करून शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली २६ लाख १७ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली..कात्रज-कोंढवा रस्ता परिसरातील एका ४४ वर्षीय व्यक्तीला ऑनलाइन नोकरीचे आमिष दाखवून चार लाख २७ हजार रुपयांना गंडा घातला. तसेच, कोंढव्यातील एका ६२ वर्षीय व्यक्तीस व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी करून ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगितले. त्यानंतर शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याच्या माध्यमातून १९ लाख ५२ हजार रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणांचा तपास सायबर पोलिस आणि स्थानिक पोलिस अधिकारी करत आहेत.