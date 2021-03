शरजील उस्मानी दुसऱ्यांदा स्वारगेट पोलिस ठाण्यात

पुणे - अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी शरजील उस्मानी दुसऱ्यांदा पुणे पोलिसांसमोर हजर झाला. एल्गार परिषदेत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी त्याचा जबाब नोंदवण्यात आला. पुण्यात 30 जानेवारीला एल्गार परिषद झाली होती तेव्हा हिंदू धर्माबाबत शरजीलने वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. या प्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

शरजील उस्मानीने याआधी 10 मार्चला पुणे शहर पोलिसात त्याचा जबाब नोंदवला होता. गुरुवारी शरजील पुन्हा स्वारगेट पोलिस स्टेशनला आला होता. तिथं त्याच्या भाषणाविरोधात गुन्हा दाखल असून पोलिसांनी जबाब नोंदवून घेतला अशी माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. पोलिस उपायुक्त सागर पाटील यांनी सांगितलं की, उस्मानीने पुन्हा एकदा त्याचा जबाब दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा जबाब घेण्यात आला.

Sharjeel Usmani today appeared before Pune city police and recorded his statement for the second time in connection with a case registered for allegedly making communal statements during Elgar Parishad in Pune on 30th January.

