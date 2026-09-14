Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी

पुणे : हाती असलेली लेखणी बाजूला ठेवून देशाच्या संरक्षणासाठी अंगावर लष्करी गणवेश चढवण्याचा अभिमानास्पद प्रवास ‘सकाळ’ची माजी पत्रकार श्रावणी शिंत्रे यांनी पूर्ण केला आहे. श्रावणी यांची चौथ्या प्रयत्नात भारतीय लष्करात लेफ्टनंट पदावर निवड झाली आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.क्रिकेट, बास्केटबॉल तसेच तायक्वांदोमध्ये राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर सहभाग घेतल्याने लहानपणापासूनच सक्रिय जीवनशैली असलेल्या श्रावणीला शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त राहण्यासोबतच समाज आणि देशासाठी योगदान देणारे काम करण्याची इच्छा होती. लष्करातील निवड प्रक्रिया प्रदीर्घ आणि आव्हानात्मक असल्याचे सांगताना श्रावणी म्हणाल्या, ‘‘एका निवड प्रक्रियेला किमान वर्ष लागते. .प्रत्येक प्रयत्नात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अपयश आले. पहिल्या दोन प्रयत्नांत लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाली नाही, त्यानंतर मुलाखतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बाहेर पडले. प्रत्येक वेळी शून्यापासून सुरुवात करावी लागली. मात्र आई, वडील आणि भावाने कायम पाठिंबा दिला. स्वतःला गणवेशात पाहण्याची इच्छा आणि कुटुंबाचा विश्वास यामुळे पुन्हा प्रयत्न करत राहिले.’’.ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.पत्रकारितेच्या अनुभवाचा ‘एसएसबी’ मुलाखतीत मोठा फायदा झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या परीक्षेसाठी केवळ प्रेरणा पुरेशी नाही, तर सातत्य आवश्यक आहे. लेखी परीक्षेसाठी रोज अभ्यास आणि चालू घडामोडींचे वाचन करावे. एसएसबीसाठी स्वतःची जाणीव असणे महत्त्वाचे आहे. आपली बलस्थाने, कमतरता आणि त्यावर आपण कसे काम करतो, हे स्वतःला माहीत असले पाहिजे, असा संदेश श्रावणीने दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.