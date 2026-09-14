पुणे

Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी

Four Attempts Later Sharvani Shintre Joins Indian Army As Lieutenant: चार वेळा अपयशानंतरही हार न मानता श्रावणी शिंत्रे यांची भारतीय लष्करात लेफ्टनंट म्हणून निवड; सातत्य, कुटुंबाचा पाठिंबा आणि पत्रकारितेच्या अनुभवातून घडले यश
Sharvani Shintre Joins Indian Army As Lieutenant After Four Attempts Turning Repeated Failures Into An Inspiring Success Story

Sharvani Shintre Joins Indian Army As Lieutenant After Four Attempts Turning Repeated Failures Into An Inspiring Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : हाती असलेली लेखणी बाजूला ठेवून देशाच्या संरक्षणासाठी अंगावर लष्करी गणवेश चढवण्याचा अभिमानास्पद प्रवास ‘सकाळ’ची माजी पत्रकार श्रावणी शिंत्रे यांनी पूर्ण केला आहे. श्रावणी यांची चौथ्या प्रयत्नात भारतीय लष्करात लेफ्टनंट पदावर निवड झाली आहे.

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