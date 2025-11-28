पुणे

Maharashtra Politics : शिंदवणे ग्रामपंचायतीत सरपंचपदी प्रमिला शितोळे यांची बिनविरोध निवड; ग्रामस्थांचा एकमताचा कौल!

Sarpanch Election : शिंदवणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी प्रमिला शितोळे यांची बिनविरोध निवड होऊन गावात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामस्थ व स्थानिक मान्यवरांच्या उपस्थितीत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अधिकृत घोषणा केली.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : हवेली तालुक्यातील शिंदवणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी प्रमिला कचरु शितोळे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मंडलाधिकारी माधुरी बागवे यांनी तर सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून ग्रामविकास अधिकारी राजेंद्र जगताप यांनी काम पाहिले.शिंदवणेच्या सरपंच शोभाताई आबासाहेब महाडिक यांनी सरपंचपदाचा राजीनामा दिल्याने सरपंचपद रिक्त झाले होते.

