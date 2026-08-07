Shiradale Tourism: निसर्गसौंदर्याने खुललेले शिरदाळे मोरांच्या थव्यांनी बहरले, निसर्गप्रेमींचे ठरतेय आवडते ठिकाण

- सुदाम बिडकर पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वेकडील डोंगररांगांमध्ये वसलेले शिरदाळे गाव पावसाळ्यात निसर्गसौंदर्याने अक्षरशः खुलून जाते. हिरवाईची दाट चादर, दुर्मीळ वनसंपदा, पाझर तलाव आणि वन्यजीवांच्या सान्निध्यात गेल्या काही वर्षांत मोरांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ या परिसराची ओळख बनली आहे. जैवविविधतेला समृद्ध करणारे हे राष्ट्रीय पक्षी निसर्गप्रेमींसाठी आकर्षणाचा विषय ठरत असले, तरी पेरणीनंतर पिकांवर होणाऱ्या त्यांच्या हल्ल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे शिरदाळे परिसरात निसर्गाचा आनंद आणि शेतीची वेदना, असे दुहेरी चित्र पाहायला मिळत आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.शिरदाळे हे आंबेगाव तालुक्यातील पूर्वेकडील डोंगराळ गाव. पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर हिरवागार होऊन पर्यटकांना भुरळ घालतो. पूर्वी क्वचितच दिसणारे मोर आता या परिसरात मोठ्या थव्यांनी वावरताना दिसतात. सुरुवातीला ग्रामस्थांना या पक्ष्यांचे मोठे आकर्षण वाटत होते; मात्र त्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आज शेतीचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहे..माजी उपसरपंच मयूर सरडे यांच्या मते, काही वर्षांपूर्वी मोजक्या संख्येने दिसणारे मोर आज शेकडोंच्या घरात पोहोचले आहेत. सध्या शिरदाळे परिसरात अंदाजे ७०० ते ९०० मोर असल्याचा अंदाज असून, भविष्यात ही संख्या हजाराच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आणि ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा उभारल्यास शिरदाळे भविष्यात आंबेगाव तालुक्यातील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित होऊ शकते, असा विश्वास सुप्रिया तांबे, वंदना तांबे आणि जयश्री तांबे यांनी व्यक्त केला..निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणीशिरदाळे परिसर हा पावसाळ्यात निसर्ग पर्यटनासाठी अत्यंत अनुकूल मानला जातो. सागदरा परिसरातील दुर्मिळ सागवानाचे जंगल, तुडुंब भरलेला धनगरदरा पाझर तलाव, शिरदाळेचे गावतळे, कोल्हे, ससे, तरस, लांडगे, बिबटे यांसारख्या वन्यप्राण्यांचा अधिवास आणि त्यात भर घालणारे मोर यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या काळात हा परिसर देखणा दिसतो. पावसाळ्यात निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण पर्वणी ठरते आहे..दृष्टिक्षेपातअंदाजे मोरांची संख्या : ७०० ते ९००पर्यटनासाठी सर्वोत्तम कालावधी : जुलै ते सप्टेंबरप्रमुख आकर्षणे : सागवानाचे जंगल, धनगरदरा पाझर तलाव, गावतळे, वन्यजीव, रानभाज्या आणि मोरांचे थवे.मोर हा आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे. त्याचे रक्षण करणे आपले कर्तव्य जरी असले तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तोट्याचे आहे. अनेक पिके ते नाहीसे करतात. त्यामुळे शेती म्हणून ते तोट्याचे आहे. परंतु पर्यटनाच्या दृष्टीने मोराच्या चिंचोली नंतर आमच्या शिरदाळे परिसरात मोरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.- बिपिन चौधरी, स्थानिक.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मोरांची संख्या वाढण्याची कारणेअनुकूल हवामान आणि दाट जंगलाचा अधिवासपावसामुळे मुबलक अन्न व नैसर्गिक जलस्रोतांची उपलब्धतावनविभागाच्या गस्तीमुळे शिकारीच्या घटनांवर आळासुरक्षित वातावरणामुळे मोरांचे प्रजनन वाढलेसमृद्ध जैवविविधतेमुळे नैसर्गिक अधिवास अधिक सक्षम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.