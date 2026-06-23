पुणे

शिरोली परिसर जलमय

शिरोली परिसर जलमय
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ओझर, ता. २३ : शिरोली बुद्रुक (ता. जुन्नर) परिसरात सतत दोन दिवसांपासून पावसाने हजेरी लावली. आकाश दिवसभर मंगळवारी ढगाळ होते. वातावरणात उकाडा जाणवत होता. सकाळी थोड्या प्रमाणात पाऊस पडून उघडला. परंतु दुपारनंतर अवकाशात काळेकुट्ट ढग दाटून आले आणि पावसाचा जोर अधिकच वाढला. सर्व शेतांमध्ये पाणी साचल्याने संपूर्ण परिसर जलमय झाला होता. यंदाच्या वर्षी जून महिना संपत आला तरी पाऊस पडला नव्हता. त्यामुळे पहिलाच पाऊस शांततेत झाल्याने पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बळीराजाच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत होते.

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