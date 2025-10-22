पुणे

Leopard Attack : शिरूर हादरले! पहाटे बिबट्याच्या हल्ल्यात ७० वर्षीय महिलेचा बळी; संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

Leopard Attack Claims Life of 70-Year-Old Woman in Shirur : शिरूर: जांबूत येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात ७० वर्षीय महिलेचा मृत्यू; संतप्त ग्रामस्थांनी बिबट्याचा कायमचा बंदोबस्त करण्याच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले.
Leopard Attack Kills Elderly Woman, Sparks Community Outrage.

टाकळी : शिरूर तालुक्यातील जांबुत (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथे बुधवारी पहाटे बिबट्यांच्या हल्ल्यात भागुबाई रंगनाथ जाधव (वय ७०) या महिलांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी बेल्हे–जेजुरी रस्त्यावर पंचतळे (जांबुत) येथे रास्ता रोको आंदोलन करत बिबट्यांचा कायमचा बंदोबस्त न झाल्यास अंत्यविधी न करण्याचा इशारा दिला.

