Leopard Attack : शिरूर हादरले! पहाटे बिबट्याच्या हल्ल्यात ७० वर्षीय महिलेचा बळी; संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

टाकळी : शिरूर तालुक्यातील जांबुत (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथे बुधवारी पहाटे बिबट्यांच्या हल्ल्यात भागुबाई रंगनाथ जाधव (वय ७०) या महिलांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी बेल्हे–जेजुरी रस्त्यावर पंचतळे (जांबुत) येथे रास्ता रोको आंदोलन करत बिबट्यांचा कायमचा बंदोबस्त न झाल्यास अंत्यविधी न करण्याचा इशारा दिला..जांबुत येथील थोरातवस्ती परिसरात ही दुर्दैवी घटना घडली.भागुबाई जाधव यांचे घर शेतात असून, पहाटे सुमारास (सहा वाजता) त्या शौचालयासाठी बाहेर गेल्या असता दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली.अचानक झालेल्या हल्ल्याने त्या किंचाळूही शकल्या नाहीत.काही वेळानंतर घरातील सदस्य उठले असता बाहेर पडलेल्या चपला दिसल्याने शोधाशोध सुरू करण्यात आली.बिबट्याने त्यांना ओढत नेत अर्धा किलोमीटर अंतरावरील ऊसाच्या शेतात ठार मारले, असे दिसून आले.मानेवर आणि डोक्यावर खोल चाव्याचे जखमांचे निशाण आढळले..परिसरात भीतीचे वातावरणदिवाळीच्या सणात आनंद साजरा करत असताना झालेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीती आणि हळहळ व्यक्त होत आहे.आठवडाभरातच ही दुसरी घटना असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप आहे.घटनेची माहिती मिळताच वनपरीक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्यासह वनकर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. या वेळी पोलिस अधीक्षक संदीप गिल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राऊत, उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..‘सीसीटीव्ही’द्वारे शहरावर ‘एआय’चा वॉच\nस्मार्ट सिटीकडून पहिल्यांदाच वापर; नवीन २,७५० कॅमेरे.घटनास्थळी माजी मंत्री दिलीपराव वळसे पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार पोपटराव गावडे, भिमाशंकरचे माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम, प्रदीप वळसे पाटील, राजेंद्र गावडे, अरुण गिरे, डॉ. सुभाष पोकळे, अरुणा घोडे, वासुदेव जोरी, बाळासाहेब डांगे, दामुशेठ घोडे, दत्ता जोरी, माऊली ढोमे आदी मान्यवर उपस्थित होते.संतप्त ग्रामस्थांनी प्रशासनाला निवेदन देत बिबट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पिंजरे लावण्याची, तसेच पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली.पोलिस अधीक्षक संदीप गिल आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राऊत यांनी नागरिकांना आश्वासन देत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..ऊस क्षेत्रामुळे बिबट्यांची वस्ती वाढत असून, मागील काही दिवसांत शिरूर तालुक्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या आहेत. प्रशासनाने ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय ग्रामीण भागातील नागरिकांची भीती दूर होणार नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.