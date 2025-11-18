पुणे

Shirur Leopard : शिरूर तालुक्यात बिबट्याच्या भीतीने ग्रामीण जनजीवन विस्कळीत; आश्वासने नकोत, सुरक्षा कवचं हवेत!

Farmer Issues : उसतोड, कांदा लावगड, बांधणी, डांळिब बागकामासाठी बाहेरून मजूर येतात. पण आता “बिबट्या असलेल्या भागात काम नको” असे म्हणत अनेक मजूर शिरूरमध्ये येण्यास नकार देत आहेत.
टाकळी हाजी : जांबुत, पिंपरखेड ,बेट भागासह शिरूर तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या वाढत्या हल्यांमुळे ग्रामीण जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम झाला असून शेतकरी, मजूर, महिला व विद्यार्थी सर्वच वर्ग भीतीच्या सावटाखाली दिवस काढत आहेत.

