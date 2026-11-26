लोणी काळभोर : पोलिसांनी थांबविण्याचा इशारा करूनही भरधाव वेगाने सोलापूरच्या दिशेने पळ काढणाऱ्या संशयित महिंद्रा एक्सयूव्ही कारचा पाठलाग करून अमली पदार्थ विरोधी पथकाने शिरूर येथे मोठी कारवाई केली. या कारमध्ये तब्बल २५० किलो गांजा आढळून आला. या प्रकरणी दोघांना ताब्यात घेण्यात आले असून, गांजा, कार आणि मोबाईल असा एकूण एक कोटी ५१ लाख २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. २५) अमली पदार्थ विरोधी पथक-२ चे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जीवन माने हे कर्मचाऱ्यांसह लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गस्त घालत होते. त्यावेळी कुंजीर लॉन्स परिसरात राखाडी रंगाची महिंद्रा एक्सयूव्ही कार भरधाव वेगाने जाताना दिसली. पोलिसांनी हाताने इशारा करून कार थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चालकाने कार न थांबविता सोलापूरच्या दिशेने वेगाने पळविली. त्यामुळे पोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी कारचा पाठलाग सुरू केला..संशयित कार यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून पुढे शिरूरच्या दिशेने गेल्याने वरिष्ठ निरीक्षक जीवन माने यांनी गुन्हे शाखा व संबंधित पोलीस ठाण्यांशी संपर्क साधून मदत घेतली. त्यानंतर संयुक्त पथकाने शिरूर शहरात कारचा पाठलाग करून ती ताब्यात घेतली. यावेळी अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी सत्यमाना निवास इमारतीसमोरील मोकळ्या जागेत, स्टेट बँक कॉलनी, दत्त मंदिराजवळ ताब्यात घेतले..समीर पुरुषोत्तम राऊत (वय २४, रा. सांगोळा, ता. चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती) आणि मयूर जगदीश मोहिते (वय ३०, रा. जागापूर, ता. चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती) अशी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्या वाहनाची झडती घेतली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गांजा आढळून आला.या कारवाईत २५० किलो गांजा, महिंद्रा एक्सयूव्ही ७०० कार आणि मोबाईल असा एकूण एक कोटी ५१ लाख २० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी शिरूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.\rही कारवाई पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, सहपोलीस आयुक्त संजय दराडे, अपर पोलीस आयुक्त संजय पाटील, पोलीस उपायुक्त गीहर हसन, सहायक पोलीस आयुक्त शैलेश संखे व शंकर सटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जीवन माने, सहायक निरीक्षक अफरोज पठाण, नितीनकुमार नाईक व अमली पदार्थ विरोधी पथक-२ च्या कर्मचाऱ्यांनी केली. या कारवाईस यवत व शिरूर पोलिसांनीही सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.