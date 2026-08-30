पुणे

Ranjangaon Drunk Driving: रांजणगाव-सोनेसांगवी रस्त्यावर मद्यधुंद पिकअप चालकाच्या धडकेत तरुणाचा जागीच मृत्यू

रांजणगाव- सोनेसांगवी रस्त्यावर पिकअप जीपची समोरासमोर धडक; २२ वर्षीय दीपक थोरात जागीच ठार, चालक मद्यधुंद अवस्थेत अटकेत
22-Year-Old Biker Killed in Pickup Collision; Driver Arrested for Allegedly Driving Drunk

22-Year-Old Biker Killed in Pickup Collision; Driver Arrested for Allegedly Driving Drunk

Sakal

नितीन बारवकर, शिरूर
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शिरूर : तालुक्यातील रांजणगाव - सोनेसांगवी रस्त्यावर सोनेसांगवी पठाराजवळ पिकअप जीपने समोरून दिलेल्या धडकेत दूचाकीवरील तरूण जागीच ठार झाला. काल (ता. २९) रात्री आठ वाजता झालेल्या या अपघातप्रकरणी पोलिसांनी मद्यधुंद अवस्थेतील पिकअप चालकाला अटक केली.

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