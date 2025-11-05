Pune Viral Video: बिबट्याची थेट घरात एंट्री! मुलगा झोक्यावर… अन् पुढं काय घडलं? संपूर्ण व्हिडीओ व्हायरल!

खेड तालुक्यातील काळेचीवाडी गावात नुकतीच एक धक्कादायक घटना घडली. घराच्या अंगणात झोक्यावर खेळणारा एक लहान मुलगा बिबट्याच्या हल्ल्यातून थोडक्यात वाचला. हा संपूर्ण थरार घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. शिरुर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात अल्पावधीतच बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना ताज्या असतानाच, हा प्रकार घडल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..बिबट्या थेट घराच्या अंगणात शिरलाबिबट्या थेट घराच्या अंगणात शिरलाकाळेचीवाडी येथील एका कुटुंबातील लहान मुलगा घराच्या अंगणात झोक्यावर बसून आनंदाने खेळत होता. अचानक मांजरीचा पाठलाग करत एक बिबट्या थेट घराच्या अंगणात शिरला. मात्र, मुलाच्या आरडाओरडाने आणि घरातील सदस्यांच्या हाकेने बिबट्या पळून गेला. ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे टिपली गेली, ज्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली..Leopard Protest : बिबट्याच्या भीतीमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे बालपण हरवले आहे.बिबट मुक्तीसाठी राजू भोर यांचे पिंजरा अमरण- उपोषण.बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन दुर्दैवी मृत्यूशिरुर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात गेल्या काही दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन दुर्दैवी मृत्यू झाले होते. यात पाच वर्षीय शिवन्या बोंबे हिचा समावेश आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी भागाबाई रंगनाथ जाधव या वृद्ध महिलेवर बिबट्याने हल्ला करून तिचा जीव घेतला. त्यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी १४ वर्षीय रोहन विलास बोंबे या मुलावर बिबट्याने हल्ला करत त्याला ठार मारले. या साखळी हल्ल्यांमुळे ग्रामस्थ संतापले होते. नरभक्षक बिबट्याला पकडण्याची किंवा ठार मारण्याची मागणी जोर धरली होती..वन विभागाच्या प्रयत्नांना अपयशवन विभागाच्या प्रयत्नांना अपयश येत असल्याने आक्रमक झालेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. अखेर वन विभागाला त्या नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्यात यश आले. मात्र, एकीकडे हा बिबट्या संपला असला, तरी परिसरात बिबट्यांचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसत नाही. काळेचीवाडीतील ताज्या घटनेने हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे..सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणीग्रामस्थांनी वन विभागाकडे बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिक पिंजरे लावणे, गस्त वाढवणे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मागणी केली आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे मुले घराबाहेर खेळण्यास घाबरत आहेत..Leopard Conflict : मानव-बिबट संघर्ष नियंत्रणासाठी चार तासांत ११.२५ कोटींचा निधी मंजूर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.