Pune Viral Video: बिबट्याची थेट घरात एंट्री! मुलगा झोक्यावर… अन् पुढं काय घडलं? संपूर्ण व्हिडीओ व्हायरल!

Leopard Attack in Pune Village Sparks Safety Concerns : बिबट्याच्या हल्ल्यातून मुलाचा थरारक बचाव झाला आहे. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.
Sandip Kapde
खेड तालुक्यातील काळेचीवाडी गावात नुकतीच एक धक्कादायक घटना घडली. घराच्या अंगणात झोक्यावर खेळणारा एक लहान मुलगा बिबट्याच्या हल्ल्यातून थोडक्यात वाचला. हा संपूर्ण थरार घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. शिरुर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात अल्पावधीतच बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना ताज्या असतानाच, हा प्रकार घडल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

