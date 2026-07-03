पुणे

Sus Gun Firing : शिवसेना जिल्हाप्रमुखाचा मध्यरात्री गोळीबार; जमिनीच्या वादातून सूसमधील प्रकार दोघांना अटक

Balasaheb Chandere shivsena: जमिनीच्या वादातून शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाळासाहेब चांदेरे याने गोळीबार केला. हा प्रकार सूस-नांदे रस्त्यावरील एका बांधकाम प्रकल्पावर गुरुवारी मध्यरात्री घडला.
sus firing balasaheb chandere

sus firing balasaheb chandere

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - जमिनीच्या वादातून शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाळासाहेब चांदेरे याने गोळीबार केला. हा प्रकार सूस-नांदे रस्त्यावरील एका बांधकाम प्रकल्पावर गुरुवारी मध्यरात्री घडला.

या प्रकरणात बावधन पोलिसांनी बाळासाहेब रामदास चांदेरे (वय-५४, रा. सूस, ता. मुळशी) आणि संदेश सतीश माने (वय-३७, रा. गोकुळनगर, कात्रज-कोंढवा रस्ता) यांना अटक केली. त्यांच्याकडून पिस्तूल आणि काडतुसे जप्त करण्यात आली.

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