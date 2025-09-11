Neelam Gorhe : शिवसेना कार्यकर्ता मेळाव्यात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे कार्यकर्त्यांना लोकप्रतिनिधी होण्याचे आवाहन

पुणे : ‘‘प्रत्येक कार्यकर्त्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी होण्याची क्षमता आहे. नगरसेवक, आमदार, खासदार होण्याची ताकद आपल्यात आहे. या प्रवासात कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभा असलेला पक्ष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आहे,’’ असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. .शिवसेना-रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा संवाद मेळावा कोथरूड येथे गुरुवारी उत्साहात पार पडला. या मेळाव्यात डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. या वेळी गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे, महानगरप्रमुख रवींद्र धंगेकर, विद्यार्थी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक बनसोडे, कामगार सेनेचे अध्यक्ष युवराज बनसोडे, युवासेना, महिला आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. मेळाव्यात संघटनेचे वर्तमान व भविष्यासंदर्भात सखोल चर्चा झाली..शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकतेबाबत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडलेली ही संकल्पना आज वास्तवात उतरली आहे. राजकारणात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे विश्वासार्हता आहे.’’ खासदार आनंदराव अडसूळ यांना अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्षपद मिळाल्याचा दाखला देत, सामान्य कार्यकर्त्याला संधी देण्याचे काम शिंदे गट सातत्याने करत असल्याचे नमूद केले..यावेळी गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी कार्यकर्त्यांच्या विविध प्रश्नांवर तातडीने ॲक्शन घेण्याची हमी दिली. सुदर्शना त्रिगुणाईत, किरण साळी, संदीप शिंदे, हनुमंत पपुल, अजय भालशंकर, संजय देखणे, सुनील वाकेकर, आशिष गाडे, नीलेश गायकवाड, विशाल म्हस्के, डॉ अझीम शेख, उद्धव कांबळे आदी पदाधिकारी मेळाव्यास उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.