Pune Latest Newsशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पुण्यातील पदाधिकारी रेखा कोंडा यांना मारहाण झाल्याची घटना पुण्यात घडली आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या पुणे शहराध्यक्ष आरती मारणे यांनी व्हिडीओ शूट करत रेखा कोंडे यांना मारहाण केल्याचं दिसून येत आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री घडली असून व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..व्हिडीओमध्ये दिसतंय की, रेखा कोंडे ह्या एका कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गेलेल्या आहेत, आरती मारणे-पवार या तिथे जातात, जात माझी बदनामी का करते असं म्हणत रेखा कोंडेंना मारहाण करतात. मारणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी कोंडेंना मारहाण केल्याचं दिसून येत आहे. हा सगळा वाद एका ऑडिओ रेकॉर्डिंगवरुन झाल्याचं सांगितलं जातं आहे. त्यात रेखा कोंडे आणि एक महिला मारणे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह बोलल्याने हा वाद वाढल्याचा आरोप होतोय..Mumbai Police Viral Video : वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची बदली होताच महिला शिपायाने थेट पोलीस ठाण्यातच फोडले फटाके! अंधेरी पोलीस ठाण्यातील 'तो' प्रकार चर्चेत.मारहाणीनंतर माध्यमांशी बोलताना रेखा कोंडे म्हणाल्या की, माझा नवरा गेलेला असताना एका महिलेकडून माझी बदनामी केली जात आहे. मला नवऱ्याने सोडले, असं ही महिला सांगत आहे. माझा नवरा जाऊन १८ वर्षे झाली..सामाजिक क्षेत्रात मी एकटी काम करते, याचा फायदा उचलून ही माझ्यावर जळत आहे.. मराठा महासंघात ती काम करते. असं म्हणत कोंडेंनी गंभीर आरोप केले..Exclusive : लोकलमधील चाकूहल्ले रोखण्यासाठी २,५०० कोटींची योजना; रेल्वे बोर्डाचा हिरवा कंदील कधी? १५० स्थानकांचे सुरक्षा ऑडिट पूर्ण; ३८ संवेदनशील ठिकाणे निश्चित.तर दुसरीकडे आरती-मारणे पवार म्हणाल्या की, माझ्याबद्दल अत्यंत खालच्या स्तरावर त्या बोलत आहेत.. माझ्या मुली मोठ्या आहेत.. माझा परिवार आहे. यांना अशा भाषेत बोलण्याचा अधिकार कुणी दिला? असा सवाल मारणे यांनी उपस्थित केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.