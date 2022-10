ShivSena: वाद चिघळला! "उद्धव ठाकरेंसाठी बेड राखीव ठेवा"; शिंदे गटाचं मेंटल हॉस्पिटलला पत्र

By

पुणे : उद्धव ठाकरेंनी दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर केलेल्या तिखट टिप्पणीवरुन पुण्यातील शिंदे गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी थेट येरवडा येथील मनोरुग्णालयात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसाठी जागा राखीव ठेवण्यात यावी, अशा मागणीचं पत्र रुग्णालयाला लिहिलं आहे. (Eknath Shinde group letter to Yerawada mental hospital demanded to reserve a bed for Uddhav Thackeray)

उद्धव ठाकरे यांनी दसऱ्याच्या सभेत एकनाथ शिंदे यांच्या नातवावर टिप्पणी केली. त्याचं हे विधान एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्याचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासह शिंदे गटाचे कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. तसेच याचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी येरवड्यातील मनोरुग्णालयात एक जागा आरक्षित करा अशा मागणीचं पत्र दिलं आहे.

येरवडा भागातील शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अजय भोसले यांनी हे मागणीचं पत्र येरवडा मनोरुग्णालयातील व्यवस्थापकांना दिलं आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं की, असं वक्तव्य करताना उद्धव ठाकरेंनी त्या बाळाच्या घरच्यांचा कधी विचार केला आहे का? त्याचं हे विधान अत्यंत हीन पातळीवरचं, खेदजनक आणि धक्कादायक आहे.

"सत्तेतून पायउतार झाल्यामुळं त्यांची मनस्थिती बिघडली असावी असं आम्हाला वाटतं. त्याचं मानसिक संतुलित रहावं आणि ते बिघडलं असेल तर त्यावर उपचार होणं गरजेचं आहे, असं आम्हाला वाटतं. आपल्या पुण्यातील रुग्णालयात अशा प्रकारच्या रुग्णांवर योग्य उपचार करता येतात, त्यामुळं आपल्या रुग्णालयात उद्धव ठाकरेंसाठी एक जागा (बेड) राखीव ठेवावा," असा मजकूर या पत्रात लिहिला आहे.