RBI लॉन्च करणार ई-रुपया; जनजागृतीसाठी कन्सेप्ट पेपर जाहीर

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) लवकरच ई-रुपया लॉन्च केला जाणार आहे. त्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी बँकेनं कन्सेप्ट पेपरही जाहीर केला आहे. पण हे डिजिटल चलन काही ठराविकचं बाबींसाठीच वापरलं जाणार आहे. (RBI to launch e rupee soon Concept paper regarding digital currency also announced)

या ई-रुपयाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आज कन्सेप्ट नोट जाहीर करण्यात आली आहे. भारतात CBDC इश्यू केल्यानंतर त्याचा उद्देश, निवड, फायदे आणि धोके काय असू शकतात याबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. तसेच CBDC बाबतचा आरबीआयचा दृष्टीकोन काय आहे? हे देखील यातून स्पष्ट करण्यात आल्याचं शिखर बँकेच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

आरबीआयनं पुढे म्हटलं की, "काही ठराविक गोष्टींच्या वापरासाठीच रिझर्व्ह बँक लवकरच ई-रुपया लॉन्च करणार आहे. या नव्या प्रणालीचा वापर आणि फायद्यांबाबत आरबीआय वेळोवेळी माहिती देणार आहे.