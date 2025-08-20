Sinhgad Road Flyover Issue : उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनासाठी शिवसेनेचे ‘ॐ फट स्वाहा आंदोलन’

पुणे - सिंहगड रस्त्यावरील विठ्ठलवाडी ते माणिकबाग हा उड्डाणपूल पूर्ण होऊनही फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या उद्घाटन सोहळ्याची प्रतीक्षा चालू असल्याने हजारो नागरिक दररोज वाहतूक कोंडीत अडकून त्रस्त झाले आहेत. या बेफिकिरीविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आज (ता.२०) उड्डाणपुलावर होव हावन करत ‘ॐ फट स्वाहा... मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री प्रकट व्हा...' अशा घोषणा दिल्या..आज सकाळी सिंहगड रस्त्यावरील नव्या पुलावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री अजित पवार आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिमांसमोर होम-हवन करून पूल तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान “सिंहगड रस्त्यावासीयांना ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकवणाऱ्या सरकारचा निषेध होवो' अशा घोषणांनी दिल्या..'जनतेच्या कररूपी पैशांतून उभारलेला पूल उद्घाटनाच्या हव्यासापोटी बंद ठेवणे हा जनतेशी केलेला विश्वासघात आहे. मुख्यमंत्री पुण्यात असूनही उद्घाटनासाठी आले नाहीत पुढील पाच दिवसांत पूल सुरू झाला नाही तर शिवसेना जनतेसह स्वतःच उद्घाटन करेल,' असा इशारा शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी दिला..दरम्यान आंदोलनस्थळी महापालिकेचे प्रकल्प अधिकारी संभाजी कोटकर यांनी येत्या चार दिवसांत सर्व कामे पूर्ण करून पूल वाहतुकीसाठी सुरू केला जाईल, असे आश्वासन दिले.या आंदोलनात शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, उपशहर प्रमुख भरत कुंभारकर, महिला आघाडीच्या पद्मा सोरटे, सचिन पासलकर, संतोष गोपाळ, नितीन वाघ, महेश मते, गोकुळ करंजावणे, अनंत घरत, किशोर रजपूत, महेश पोकळे, अमोल दांगट, सूरज लोखंडे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.