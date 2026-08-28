Nasrapur Crime : सारोळा गावात थरार! पत्नीच्या प्रियकराचा चाकूने भोसकून खून; आरोपी पतीला अटक

नसरापूर - पत्नीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाच्या रागातून पतीने प्रियकराचा चाकूने भोसकून खून केल्याची घटना भोर तालुक्यातील सारोळा येथे घडली. राजगड पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपी पतीला तातडीने ताब्यात घेतले असून, अमर नंदू पवार (वय-३५, रा. शिंदेवाडी, ता. खंडाळा, जि. सातारा) असे मृताचे नाव आहे..याप्रकरणी दीपक जगन्नाथ पाल (रा. उत्तर प्रदेश) याला अटक करण्यात आली आहे. मृत अमरचा भाऊ अमित पवार याने राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (ता. २७) रात्री नऊच्या सुमारास सारोळा-वीर रस्त्याने अमर पवार, आरोपीची पत्नी व तिची मुलगी पायी जात होते..या वेळी आरोपी दीपक पाल याने पाठीमागून येऊन अमरच्या गळ्यावर आणि मानेवर चाकूने वार केले. पत्नीला फूस लावून पळवून नेल्याच्या रागातून हा खून केल्याची कबुली आरोपीने दिली आहे. घटनेनंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाल याला स्थानिक नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. राजगड पोलिस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.