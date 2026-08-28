पुणे

Nasrapur Crime : सारोळा गावात थरार! पत्नीच्या प्रियकराचा चाकूने भोसकून खून; आरोपी पतीला अटक

पत्नीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाच्या रागातून पतीने प्रियकराचा चाकूने भोसकून खून केल्याची घटना भोर तालुक्यातील सारोळा येथे घडली.
Amar Pawar

Amar Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नसरापूर - पत्नीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाच्या रागातून पतीने प्रियकराचा चाकूने भोसकून खून केल्याची घटना भोर तालुक्यातील सारोळा येथे घडली. राजगड पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपी पतीला तातडीने ताब्यात घेतले असून, अमर नंदू पवार (वय-३५, रा. शिंदेवाडी, ता. खंडाळा, जि. सातारा) असे मृताचे नाव आहे.

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