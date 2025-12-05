Pune News:'टोकावडे येथे रानडुकराच्या हल्ल्यात महिला गंभीर जखमी'; शेतात जनावरे चारण्यासाठी गेल्या अन्..

-राजेंद्र लोथेचास : टोकावडे ( ता. खेड ) येथे लिलाबाई नामदेव आसवले या महिलेवर रानडुकराने हल्ला केल्याने महिला गंभीर जखमी झाल्या आहे, घटनेची माहिती मीळताच वनविभागाच्या वतीने तातडीने महिलेला शासकिय रूग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे. .Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की लिलाबाई नामदेव आसवले या आपली पाळीव जनावरे घेवून गुरूवार ता. ४ रोजी टोकावडे येथील सुळेच्या रानात चारत असताना सायंकाळी चार पंचेचाळीसच्या दरम्यान रानडुकराने समोरून पळत येवून लिलाबाई यांच्यावर जोरदार हल्ला केला. हल्ला एवढा जबरदस्त होता की लिलाबाई यांच्या गुढघ्याच्या खाली रानडुकराचा दात घुसल्याने मोठी जखम होवून कातडे हाडापर्यंत फाटले गेले तर हल्यामुळे त्या फेकल्या जावून डोक्यालाही मार लागला. यावेळी तेथे असणारे आदेश आसवले यांनी परिस्थीची गांभीर्य ओळखून त्यांच्या मदतीसाठी नागरिकांना बोलावले..घटनेची माहिती मीळताच खेडचे वन परिक्षेत्र अधिकारी वाय यू जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली टोकावडेचे वन परिमंडळ अधिकारी दत्तात्रय फापाळे, वनरक्षक के. एस. पवार, वनरक्षक एस. वाय. अंबेकर यांनी घटनास्थळी जावून पंचनामा केला असून गंभीर जखमी महिलेला रूग्णालयात दाखल केले. जुन्नरचे सहाय्यक वनसंरक्षक अमृत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाच्या वतीने पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .बिबट्याच्या वाढत्या हल्याच्या घटना त्यातच आता रानडुकराच्या हल्यात गंभीर जखमी झालेल्या महिलेच्या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले असून वन्यप्राण्याच्या वाढत्या घटनांवर वनविभाने नियंत्रण आणावे, नागरिकांच्या सुरक्षीततेसाठी विशेष उपाययोजना करावी अशी मागणी एस.एम. सुपे मेमोरियल फौंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॅा. संतोष सुपे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.