Pune News:'टोकावडे येथे रानडुकराच्या हल्ल्यात महिला गंभीर जखमी'; शेतात जनावरे चारण्यासाठी गेल्या अन्..

Wild boar attack: घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी धाव घेत महिलेला मदत केली. परिसरात रानडुकरांचा वाढता वावर पाहता गावकऱ्यांमध्ये भीतीचे सावट निर्माण झाले आहे. या भागात यापूर्वीही रानडुकरांनी पिकांचे मोठे नुकसान केल्याच्या तक्रारी सतत होत असतात.
चास : टोकावडे ( ता. खेड ) येथे लिलाबाई नामदेव आसवले या महिलेवर रानडुकराने हल्ला केल्याने महिला गंभीर जखमी झाल्या आहे, घटनेची माहिती मीळताच वनविभागाच्या वतीने तातडीने महिलेला शासकिय रूग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत आहे.

