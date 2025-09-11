धक्कादाय घटना! 'बारामती तालुक्यात जागेच्या वादातून काकाकडून पुतण्याचा खून'; बापलेकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले, जमिनीचा वाद पेटला अन्..

काटेवाडी : बारामती तालुक्यातील पारवडी गावातील इंगळे वस्तीवर जागेच्या किरकोळ वादातून एका युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. आपल्या मालकीच्या जागेत बाथरूम बांधण्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या भांडणात काका आणि त्याच्या मुलाने युवकाला जबर मारहाण केल्याने त्याचा जीव गेला. या घटनेने परिसरात तणाव निर्माण झाला असून, पोलिसांनी दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.ही घटना बुधवारी (१० सप्टेंबर) रात्री सुमारे साडेदहाच्या सुमारास घडली. मृत युवकाचे नाव सौरभ विष्णू इंगळे (वय २४) असे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपल्या जागेत बाथरूम बांधले असल्याचा दावा करत सौरभने, प्रमोद रामचंद्र इंगळे आणि रामचंद्र जगन्नाथ इंगळे यांना जाब विचारला. यावरून तिघांमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला, या दरम्यान प्रमोद आणि रामचंद्र यांनी सौरभला बेदम मारहाण केली. मारहाण झाल्यानंतर सौरभच्या चुलत भावांनी त्याला तातडीने बारामतीतील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. .मात्र, उपचार सुरू असतानाच सौरभची प्रकृती ढासळली आणि त्याचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, या घटनेनंतर प्रमोद आणि रामचंद्र स्वत: बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात पोहोचले आणि सौरभविरोधात तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याच वेळी सौरभच्या मृत्यूची माहिती पोलिसांना मिळाली. सौरभने मारहाण होत असल्याची पूर्व माहिती पोलिसांना दिली होती, त्यामुळे पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले..बारामती तालुका पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक वैशाली पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. "जागेच्या वादातून झालेल्या मारहाणीमुळे युवकाचा मृत्यू झाला आहे. आम्ही दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले असून, पुढील चौकशी सुरू आहे," असे पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी सांगितले. या घटनेमुळे इंगळे वस्ती आणि आसपासच्या परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, भावकीच्या छोट्या वादाचे इतक्या गंभीर परिणामात रूपांतर होणे दुर्दैवी असल्याचे गावकऱ्यांकडून बोलले जात आहे. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारावर पुढील कारवाई केली जाईल. तपास पूर्ण होईपर्यंत दोघा संशयितांना पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती तालुका पोलीस ठाण्याच्या वतीने देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.