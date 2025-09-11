पुणे

धक्कादाय घटना! 'बारामती तालुक्यात जागेच्या वादातून काकाकडून पुतण्याचा खून'; बापलेकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले, जमिनीचा वाद पेटला अन्..

Baramati Taluka Land Row: बारामती तालुका पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक वैशाली पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. "जागेच्या वादातून झालेल्या मारहाणीमुळे युवकाचा मृत्यू झाला आहे. आम्ही दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले असून, पुढील चौकशी सुरू आहे," असे पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी सांगितले.
Baramati land dispute turns tragic: Uncle kills nephew, father-son duo taken into custody.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काटेवाडी : बारामती तालुक्यातील पारवडी गावातील इंगळे वस्तीवर जागेच्या किरकोळ वादातून एका युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. आपल्या मालकीच्या जागेत बाथरूम बांधण्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या भांडणात काका आणि त्याच्या मुलाने युवकाला जबर मारहाण केल्याने त्याचा जीव गेला. या घटनेने परिसरात तणाव निर्माण झाला असून, पोलिसांनी दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

