भोरमधील दुकाने उद्या उघडणार, वेल्ह्यात आणखी 11 रुग्ण

भोर (पुणे) : कोरोनामुळे अनेक दिवस बंद असलेली भोरमधील दुकाने शनिवारी (ता. १) सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत उघडी राहणार असल्याचे मुख्याधिकारी विजयकुमार थोरात यांनी सांगितले. वीजग्राहकांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता मार्च महिन्यात लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून केवळ मेडिकल, किराणा मालाची आणि काही वेळा भाजीची दुकाने ही ठरावीक वेळीच उघडी होती. तर, शहरातील इतर सर्व व्यवसाय व दुकाने बंद होती. जुलै महिन्यात नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर १७ जुलैपासून शहरातील सर्वच दुकाने पूर्णपणे बंद केली होती. त्याची मुदत शुक्रवारी (ता. ३१) संपली. दरम्यान, गुरुवारी (ता.३०) शहरात कोरोनाचे ३ रुग्ण आढळल्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. पुण्यात या ठिकाणी रुग्णांना मिळतोय दिलासा शुक्रवारी सकाळी शहरातील नागरिक व व्यापारी यांची प्रशासनासवेत बैठक झाली. या वेळी प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसीलदार अजित पाटील, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार थोरात, पोलिस निरीक्षक राजू मोरे आदींसह व्यापारी

संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळलेला परिसर हा मायक्रो कॉन्टेनमेंट झोन राहणार असून, इतर ठिकाणची दुकाने सुरु राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. सकाळी ९ ते दुपारी २ या निर्धारित वेळेमध्ये सोशल डिस्टंसींग व मास्कचे नियमांचे पालन करून दुकाने उघडी राहणार आहेत. नागरिकांनी सॅनिटायझर व मास्क वापरून कोरोनापासून स्वतःचा व कुटुंबाचा बचाव करावा असे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले. दरम्यान, शुक्रवारी भोर शहरासह तालुक्यातील आठ गावांमध्ये कोरोनाचे १४ रुग्ण आढळून आले आहेत. यामध्ये नसरापूर ४, निदान सांगवी ३, संगमनेर २, भोर शहर १, केळवडे १, भोंगवली १, जोगवडी १, वेळु १ आदींचा समावेश आहे. तालुक्याची एकून कोरोनाग्रस्त २०६ झाले असून, उपचार घेत असलेले रुग्ण ७२ आहेत. उपचारानंतर घरी सोडलेले रुग्ण १२९ असून, पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तालुक्यातील स्वँब तपासलेले नागरिक ७३२ आहेत. वेल्हे (पुणे) : वेल्हे तालुक्यात आज कोरोनाचे आणखी ११ नवे रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या आता १३७ पोहचली आहे. यामध्ये ओसाडे ४, दापोडे व निगडे मोसे येथील प्रत्येकी ३, वांगणी १, असे मिळून अकरा जणांना कोरोनाची बाधा झाली असल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंबादास देवकर यांनी दिली.

वेल्हे तालुक्यात एकुण बाधितांची संख्या १३७ वर पोहचली असून, त्यातील ८४ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे, तर तीन जेष्ठांचा मृत्यू झाला असून ५० जणांवर उपचार चालु आहे.

Web Title: Shops in Bhor city will open from tomorrow