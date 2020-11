लेण्याद्री दर्शनाचा मार्ग सोमवारपासून खुला; भाविकांना नियम बंधनकारक

जुन्नर : अष्टविनायकापैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथील श्री गिरिजात्मज मंदिर दर्शनासाठी सोमवार (ता.१६) पासून खुले करण्यात येत असल्याची माहिती श्री लेण्याद्री गणपती देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष कैलास लोखंडे व सेक्रेटरी शंकर ताम्हाणे यांनी दिली. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मंदिर खुले होत असून भाविकांनी स्वतःची तसेच कुटुंबाची काळजी घेणे आवश्यक असून सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर हा बंधनकारक राहणार आहे. गरोदर माता व लहान बालकांना प्रवेश मिळणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सुमारे सहा महिन्यानंतर मंदिर खुले होत आहे. यामुळे भाविक तसेच परिसरातील विक्रेते, व्यावसायिक यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. देवस्थानच्या वतीने आज परिसरात स्वच्छता करून घेण्यात आली. पायऱ्यांच्या दर्शन मार्गाच्या सुरवातीला हँड सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आली. भाविकांसाठी सूचना देणारे फलक लावण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

