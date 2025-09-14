पुणे

Pune Traffic Update : रक्षक चौकात सिग्नलचा खांब कोसळला, वर्दळ कमी असल्याने दुर्घटना टळली; प्रशासनाने तपासणी करणे आवश्‍यक

PMC Update : खराडी रक्षक चौकातील गंजलेला वाहतूक दिवा खांब अचानक कोसळला; सुदैवाने अपघात टळला, पण PMCच्या हलगर्जीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण.
सकाळ वृत्तसेवा
खराडी : मुंढवा ते खराडी बायपास या वर्दळीच्या रस्त्यावर असलेल्या रक्षक चौकातील वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेचा गंजलेला खांब शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास रस्त्यावर कोसळला. ही दुर्घटना घडली त्यावेळी येथील एका मॉलच्या चौकातील लाल दिवा लागल्याने या ठिकाणी वाहनांची फारशी वर्दळ नव्हती. त्यामुळे सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. खांब कोसळल्यानंतर काही काळ वाहतूक संथ झाली होती, मात्र वाहतूक पोलिसांनी त्वरित येऊन खांब बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली.

