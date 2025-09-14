खराडी : मुंढवा ते खराडी बायपास या वर्दळीच्या रस्त्यावर असलेल्या रक्षक चौकातील वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेचा गंजलेला खांब शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास रस्त्यावर कोसळला. ही दुर्घटना घडली त्यावेळी येथील एका मॉलच्या चौकातील लाल दिवा लागल्याने या ठिकाणी वाहनांची फारशी वर्दळ नव्हती. त्यामुळे सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. खांब कोसळल्यानंतर काही काळ वाहतूक संथ झाली होती, मात्र वाहतूक पोलिसांनी त्वरित येऊन खांब बाजूला करत वाहतूक सुरळीत केली..या रक्षक चौकात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणा कार्यान्वित आहे. त्यातील हा खांब गंजलेल्या अवस्थेत होता. सध्या होत असलेल्या पावसामुळे तो कमकुवत होऊन अखेर कोसळला. या चौकातून दिवसभर हडपसरकडून अहिल्यानगरकडे जाणाऱ्या वाहनांची मोठी वर्दळ असते. मात्र सुदैवाने चौकातील दिवा सुरू झाल्यानंतर हा खांब कोसळल्याने मोठी दुर्घटना टळली..शहरातदेखील यापूर्वी अशाच प्रकारे अनेकदा हे खांब रस्त्यावर पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातच आता ही घटना घटल्याने या खांबाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कित्येक वर्षांपासून शहरातील रस्त्यावर ठिकठिकाणी उभारलेल्या या खांबांकडे प्रशासनाचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. तसेच धोकादायक अवस्थेत असलेले लोखंडी खांब बदलणेही आवश्यक आहे..हा खांब कोसळल्यानंतर वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची पाहणी केली आहे. याबाबत महापालिकेशी पत्रव्यवहार करून दोन ते तीन दिवसांत त्या ठिकाणी पुन्हा नवीन खांब बसविण्यात येणार आहेत.- युवराज नांद्रे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा.रक्षक चौकात या खांबाजवळून एक रिक्षा सुदैवाने थोडी पुढे गेल्यानंतर हा खांब कोसळला. त्यानंतर खराडी बायपासच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांचा थोडा वेळ खोळंबा झाला होता. वाहतूक पोलिस व सेवकांनी हा खांब हटवून वाहतूक सुरळीत केली. प्रशासनाने शहरातील अशा जुन्या खांबांची तत्काळ तपासणी करून ते बदलण्याची गरज आहे.- रामेश्वर शिंदे, रिक्षाचालक, खराडी.हा खांब रस्ता व दुभाजकाजवळच्या मोकळ्या जागेत पडला. त्यामुळे रस्त्याचा कमी भाग व्यापला होता. दुपारची वेळ असल्यामुळे आणि रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी असल्याने कोणालाही दुखापत झाली नाही. शहरात अशा किती घटना झाल्या आहेत. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाला जाग कधी येणार, असा प्रश्न पडतो.- सुषमा शितोळे, सरकारी कर्मचारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.