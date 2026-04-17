Maharashtra Kesari: महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख नारायणगाव केसरीचा मानकरी, विजेत्या पैलवानांना 15 लाखाचा इनाम, भारत केसरी निरु गुज्जरवर एकेरी पट!

-रवींद्र पाटेनारायणगाव : येथील ग्रामदैवत श्री मुक्ताबाई देवी व काळोबा देवस्थानच्या यात्रे निमित्त आयोजित केलेल्या लाल मातीवरील कुस्त्यांच्या आखाड्यात इनामी शंभर कुस्त्या झाल्या.विजेत्या पैलवानांना 15 लाख रुपयांचा इनाम वाटप करण्यात आला. नारायणगाव केसरी या मानाच्या किताबाच्या कुस्तीत महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख याने भारत केसरी निरु गुज्जर याला चितपट केले..दोन्हीही पैलवान नामांकित असल्याने ही कुस्ती कोण जिंकणार या कडे कुस्ती शौकिनांच्या नजरा लागल्या होत्या. सुमारे वीस मिनिटे चाललेल्या या कुस्तीत अखेर पैलवान सिकंदर याने एकेरी पट टाकून पैलवान गुज्जर याला चितपट करून नारायणगाव केसरी हा किताब पटकावला. कुस्ती निकाली होताच उपस्थित सुमारे वीस हजार कुस्ती शौकिनांनी टाळ्यांच्या गजरात सिकंदर यांचे स्वागत केले.या वेळी मुक्ताबाई माते की जय या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. .या कुस्तीसाठी आमदार शरद सोनवणे यांनी तीन लाख रुपयांचा इनाम ठेवला होता. ही कुस्ती यात्रा समितीचे प्रमुख योगेश पाटे यांच्या हस्ते लावण्यात आली. @देवस्थान ट्रस्ट प्रमुखांच्या हस्ते गुरुवारी सायंकाळी आखाड्याचे पूजन करून कुस्त्यांना सुरुवात करण्यात आली. प्रकाश झोतात रात्री साडेअकरा पर्यंत एकूण शंभर कुस्त्या झाल्या. कुस्ती शौकिनांना कुस्तीचा आनंद घेता यावा यासाठी देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने सुसज्ज स्टेडियमची उभारणी केली होती.पंजाब, हरियाणा सह राज्यातील नामांकित तालमीच्या पैलवानांच्या कुस्त्या आखाड्यात झाल्या. पंचवीस, पंधरा हजार व अकरा हजार रुपये इनामाच्या प्रत्येकी दहा कुस्त्या, तीन लाख,दीड लाख,एक लाख,51 हजार रुपये इनामची प्रत्येक एक कुस्ती झाली.या सर्व कुस्त्या निकाली झाल्या..सुनील कोटगोंड व बालाजी खरात यांच्यात 1 लाख 51 हजार रुपये, सागर देवकाते व शाहरुख खान यांच्यात एक लाख रुपये,ओंकार येलभर व अमोल दिंडे यांच्यात 51 हजार रुपये इनामासाठी झालेल्या निकाली कुस्तीत अनुक्रमे सुनील कोटगोंड,शाहरुख खान,अमोल दिंडे हे पैलवान विजयी झाले. या कुस्त्या वीस ते 40 मिनिटे रंगल्या होत्या.पैलवान घामाघुम झाले होते. .निकाली कुस्त्यांना टाळ्या व शिट्या वाजवून दाद दिली जात होती. माजी आमदार अतुल बेनके, कुलस्वामी पतसंस्थेचे अध्यक्ष शंकर पिंगळे, ग्रामोन्नती मंडळाचे कार्याध्यक्ष अनिल मेहेर,अध्यक्ष सुजित खैरे, विश्वस्त प्रकाश पाटे, देवदत्त निकम, गणपत फुलवडे, गुलाबराव नेहरकर, अशा बुचके यांच्या हस्ते मोठ्या इनामाच्या मुख्य कुस्त्या लावण्यात आल्या.इनाम वाटपाचे काम दादाभाऊ खैरे, राजाराम पाटे,मुरलीधर फुलसुंदर, संजय खैरे, विलास पाटे यांनी केले.देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी योगेश पाटे, संतोष खैरे,एकनाथ शेटे,अशोक पाटे,संतोष वाजगे,अजित वाजगे, मंदार पाटे यांनी कुस्त्या लावण्याचे व आखाड्याचे नियोजन केले. अनिल गुंजाळ, अनिल मेहत्रे, एच.पी.नरसुडे यांनी पंच म्हणून काम केले. समलोचन धायगुडे, डि.के.भुजबळ यांनी केले.