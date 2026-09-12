Sinhagad Fort : जिथे शिवरायांच्या मावळ्यांनी पराक्रम गाजवला, त्या सिंहगडावर उभारणार १०० फुटी भगवा ध्वज

पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्य, पराक्रम आणि हिंदवी स्वराज्याच्या इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या किल्ले सिंहगडावर आता १०० फुटी भव्य भगवा ध्वज उभारण्यात येणार आहे. ‘पुणे प्रथम’ आणि महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यातून सिंहगडाच्या ऐतिहासिक वैभवात आणखी एक मानाचा तुरा जोडला जाणार आहे..एमटीडीसीजवळील जागेची पाहणीध्वज उभारणीच्या नियोजनासाठी किल्ले सिंहगड परिसरातील एमटीडीसीजवळील सुमारे एक एकर जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीनंतर ध्वज उभारणीसाठी योग्य जागा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने पुढील नियोजन करण्यात येणार आहे.किल्ल्याच्या विविध भागांतून तसेच सिंहगड परिसरापासून दूरवरूनही भगवा ध्वज स्पष्टपणे आणि दिमाखात दिसावा, याचा विचार करून मोक्याच्या ठिकाणी ध्वज उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..ध्वजस्तंभ आणि सुरक्षिततेची माहितीमहापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पाहणीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावित जागेची स्थिती, ध्वजस्तंभाची उंची, सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आणि संरचनात्मक बाबींची माहिती घेतली. तसेच सिंहगडाच्या परिसराचा विचार करून ध्वज उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या नियोजनाबाबतही त्यांनी आढावा घेतला.१०० फुटी ध्वज रात्रीच्या वेळीही आकर्षक आणि भव्य स्वरूपात दिसावा, यासाठी अत्याधुनिक विद्युत रोषणाईची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन केले जाणार आहे..Pune Gund Tadipaar : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातून सत्तावीस गुंड तडीपार; सात पोलिस ठाण्यांची कारवाई.स्वराज्याच्या विचारांचे प्रतीकसिंहगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमासह मावळ्यांच्या शौर्याचा जाज्वल्य इतिहास सांगणारा ऐतिहासिक किल्ला आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक भूमीवर उभारण्यात येणारा १०० फुटी भगवा ध्वज महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाची, स्वराज्याच्या विचारांची आणि शौर्यपरंपरेची प्रेरणा देणारे प्रतीक ठरेल, अशी भावना महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी व्यक्त केली..या उपक्रमासाठी आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि संरचनात्मक बाबींची पूर्तता करण्यात येणार असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे..Pune News : राज्यातील ऑनलाइन कामकाज ठप्प; कृषी कर्मचाऱ्यांनी लॅपटॉप जमा केले, आंदोलन तीव्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.