Sinhagad Diwali Celebration: सिंहगडावर दिवाळी पहाटेचा अनोखा दीपोत्सव! कल्याण दरवाजात मशालींची रोषणाई, तानाजी मालुसरेंच्या समाधीवर दीपज्योती

खडकवासला : स्वराज्याच्या इतिहासातील शौर्य आणि पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या सिंहगडाच्या ऐतिहासिक कल्याण दरवाजात मशालींची रोषणाई, तर सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या समाधी परिसरात दीपज्योतींची आरास करून शिवभक्त आणि दुर्गप्रेमींनी लक्ष्मीपूजनाची पहाट उजळविली. मशालींच्या प्रकाशात उजळलेला कल्याण दरवाजा आणि शेकडो दीपज्योतींनी सजलेला समाधी परिसर यामुळे सिंहगडावर स्वराज्याच्या वैभवाची आठवण करून देणारा दीपोत्सव साकारला..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सिंहगडावरील प्रमुख प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कल्याण दरवाजात मशाली प्रज्वलित करण्यात आल्या. तसेच सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या समाधी परिसरात दिव्यांची आकर्षक सजावट करण्यात आली. या उपक्रमातून शिवभक्तांच्या एकजुटीचे आणि गडकोट संवर्धनाविषयीच्या जिव्हाळ्याचे दर्शन घडले..या दीपोत्सव सिंहगडावर गिर्यारोहणासाठी येणाऱ्या शेकडो शिवभक्त आणि दुर्गप्रेमींनी या दीपोत्सवासाठी विशेष नियोजन केले होते. गडावर वाऱ्याचा वेग अधिक असल्याने उघड्यावर लावलेले दिवे फार काळ तेवत नाहीत. त्यामुळे दिवे वाऱ्यापासून सुरक्षित राहावेत आणि अधिक काळ प्रज्वलित राहावेत, यासाठी काचेच्या ग्लासांचा वापर करण्यात आला. ऐतिहासिक परिसर दिवाळीच्या पहाटे अंधारात राहू नये, या उद्देशाने कार्यकर्त्यांनी आदल्या दिवशी संध्याकाळपासून उशिरापर्यंत मेहनत घेतली. दीपोत्सवासाठी जवळपास ३०० काचेचे ग्लास आणण्यात आले होते. दीपसजावटीसाठी आवश्यक फ्रेम तयार करून दिली. मशालींसाठी स्वतंत्र स्टँड तयार केले होते..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.\rपहाटे सर्वांनी एकत्र येऊन सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीस्थळाजवळ दीपज्योती प्रज्वलित केल्या. त्याचबरोबर कल्याण दरवाजात मशालींची रोषणाई करण्यात आली. त्यासाठी शेकडो जणांनी अनेकांनी या उपक्रमाच्या नियोजनात आणि सजावटीत सहभाग घेतला. सामूहिक प्रयत्नांतून साकारलेल्या या दीपोत्सवामुळे सिंहगडावर दिवाळी पहाटेचे मंगलमय वातावरण निर्माण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.