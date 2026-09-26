Ganesh Visarjan: ६० ठिकाणी गणेशमूर्तींचे संकलन-विसर्जन; ५७ हजार ७३८ मूर्तींची नोंद

धायरी : गणेशोत्सवाच्या काळात सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत विसर्जनासाठी आलेल्या गणेशमूर्तींचे नियोजनबद्ध पद्धतीने संकलन व विसर्जन करण्यात आले. प्रभाग क्रमांक २८, ३३, ३४ व ३५ मध्ये महापालिकेच्या वतीने ६० ठिकाणी विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. १४ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान तब्बल ५७ हजार ७३८ गणेशमूर्तींची नोंद झाली. यामध्ये ५३ हजार ४१२ मूर्ती लोखंडी टाक्यांमध्ये, ४ हजार २६९ मूर्ती होदांमध्ये विसर्जित करण्यात आल्या, तर ५७ मूर्ती स्वतंत्रपणे संकलित करण्यात आल्या. या कालावधीत १ लाख ४४५ किलो निर्माल्याचे संकलन करण्यात आले..विसर्जनासाठी आणलेल्या मूर्तींचे नियोजनबद्ध संकलन करून त्यांचे योग्य ठिकाणी विसर्जन करण्यासाठी महापालिकेने विशेष व्यवस्था केली होती.विसर्जनस्थळी मंडप, विद्युत व्यवस्था, टेबल, बॅरिकेडिंग तसेच रात्रीच्या वेळी आवश्यक प्रकाश व्यवस्था करण्यात आली होती. स्वच्छतेसाठी ३०० सफाई कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.cनिर्माल्य व इतर कचऱ्याची नियमित उचल करून त्याची स्वतंत्र वाहतूक व विल्हेवाट लावण्यात आली..नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन टाळण्यासाठी नागरिकांना महापालिकेच्या कृत्रिम विसर्जन कुंड व होदांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मोठ्या मूर्तींसाठी विशेष वाहने व आवश्यक मनुष्यबळ, तर गर्दीच्या ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थेसाठी पोलिस व स्वयंसेवकांची मदत घेण्यात आली.२५ सप्टेंबर रोजी सर्वाधिक ३४ हजार ३९७ मूर्तींचे विसर्जन झाले. यामध्ये ३१ हजार ९९० मूर्ती लोखंडी टाक्यांमध्ये, २ हजार ३६१ मूर्ती होदांमध्ये विसर्जित करण्यात आल्या, तर ४६ मूर्ती संकलित करण्यात आल्या..ही माहिती सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त प्रज्ञा पोतदार आणि वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक आशिष सुपणार यांनी दिली.विसर्जनाची आकडेवारीविसर्जनाची ठिकाणे : ६०सफाई कर्मचारी : ३००एकूण गणेशमूर्ती : ५७,७३८लोखंडी टाक्यांमध्ये : ५३,४१२होदांमध्ये : ४,२६९संकलित मूर्ती : ५७निर्माल्य संकलन : १,००,४४५ किलो२५ सप्टेंबरचे विसर्जन : ३४,३९७ मूर्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.