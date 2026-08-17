Sinhagad Fort: सिंहगडावर पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; सलग दोन दिवस मारामारी, दगडफेकीने खळबळ

खडकवासला : निसर्गाचा आनंद लुटण्यासाठी हजारो पर्यटक सिंहगडावर येत असताना, मागील दोन दिवसांत घडलेल्या मारामारीच्या घटनांनी या आनंदाला गालबोट लागले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी छेडछाडीच्या प्रकारावरून दोन गटांत हाणामारी झाली. समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओत दगडांनी मारहाण केल्याचे दिसून येत आहे. तर रविवारी अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांवरून मुलगी आणि ज्येष्ठ महिलेला तथाकथित दुर्गप्रेमी संस्थेच्या सदस्यांकडून मारहाण झाल्याचा प्रकार समोर आला. सलग दोन दिवसांतील या घटनांमुळे कुटुंबासह गडावर येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सिंहगडावर पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.पावसाने हिरवागार झालेला सिंहगड, धुक्याची दुलई आणि सुट्टीचा दिवस... हा निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी हजारो पर्यटक कुटुंबासह आणि मित्रमंडळींसह गडावर येत आहेत. मुलांच्या डोळ्यांसमोर हिंसक प्रकार घडताना पाहून अनेक कुटुंबांनी गड सोडणे पसंत केले. ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या छत्रपतीं शिवरायांच्या गडावर झालेली या घटना लाजिरवाण्या आहेत..पुणे दरवाज्याजवळ गर्दीचा गैरफायदा घेत काही तरुणांनी तरुणींना चुकीचा स्पर्श करण्याचे संतापजनक प्रकार शनिवारी घडला. हुल्लडबाजांच्या दोन गटांत तुंबळ हाणामारी आणि दगडफेक झाल्याचा थरारही पर्यटकांनी अनुभवला. याचे दोन तीन समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ व्हायरल झालेले आहेत. तर दुसरी घटना आज रविवारी झाली.नरवीर तानाजी मालुसुरे समाधी परिसरात अल्पवयीन मुलीने तोकडे (हाफ पँट, शॉर्ट) कपडे घातले होते. त्या मुलीच्या वडिलांच्या मित्राला मारहाण झाली आहे. महिला व मुलांच्या अंगावर धावत जात, त्यांच्या कानशिलात लगावल्याचा संतापजनक प्रकार घडला..सलग दोन दिवस मारहाणीमुळे पर्यटक प्रचंड दहशतीमुळे गडावर न थांबता लहान मुलांना कुटुंबाना घेऊन घेऊन महिला पार्किंगकडे सैरावैरा धावत गेले. गडावरून ते खाली आले. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याने वन विभाग आणि पोलिस प्रशासन खडबडून जागे झाले..शनिवारी आणि रविवारी घडलेल्या दोन्ही घटना वैयक्तिक वादातून झाल्या आहेत. सध्या सिंहगडावर मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची गर्दी होत असून, वाहनतळ पूर्ण भरल्यानंतर गडावर जाणाऱ्या पर्यटकांना आवरणे कठीण होते. गर्दी कमी करण्यासाठी पर्यटकांना रस्त्यातच थांबविल्यास ते वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवरच संताप व्यक्त करतात, अशी परिस्थिती आहे. .-मनोज बारबोले पाटील वनपरिक्षेत्र अधिकारी भांबुर्डा.UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .शनिवारी दोन गटांत झालेल्या मारहाणीप्रकरणी दोन्ही गटांना त्याच दिवशी पोलिस ठाण्यात बोलावले होते. छत्री लागल्याच्या कारणावरून दोन्ही गटांत वाद झाला होता. मात्र, दोन्ही गटांनी तक्रार देण्यास नकार दिला. रविवारी समाधी परिसरात तोकडे कपडे घातल्याच्या कारणावरून मारहाणीची घटना घडली. त्यानंतर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनीता चौरे यांना तातडीने सिंहगडावर पाठविले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.-राजेश रामाघरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हवेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.