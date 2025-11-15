Sinhgad Road Traffic : जनाई चौकातील जुन्या पुलावर कोंडी, प्रयेजा सिटीला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा; रुंदीकरणाची मागणी

सिंहगड रस्ता : येथील प्रयेजा सिटी ते राष्ट्रीय महामार्ग यांना जोडणारा आणि सेवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीत नेहमीच अडकणाऱ्या जुन्या पुलाचे रुंदीकरण करून कोंडी सोडवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. .वडगावकडून प्रयेजा सिटी मार्गे महामार्गाकडे जाणाऱ्या आणि डोणजे, खडकवासला या भागातून वारजे अथवा तत्सम पुढील भागात जाणाऱ्या नागरिकांसाठी ओढ्यावरील हा पूल मोठा दुवा आहे. आनंदनगर, सनसिटी भागातून प्रयेजा सिटी, मधुकोष सोसायटी तसेच नांदेड सिटी या सर्व भागांकडे जाण्यासाठी हा पूल महत्त्वपूर्ण आहे. शरद हॉस्पि टलकडून प्रयेजा सिटीकडे येताना या भागातील जनाई चौकात हा पूल आहे. मात्र, या चौकात पुलावरून पीएमपी बस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने, अवजड वाहने, शालेय बस, अशी सर्वच प्रकारची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. नागरिकांना दैनंदिन वापरासाठी हा रस्ता महत्त्वपूर्ण आहे..Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! एम्समधील डॉक्टर तरुणीने संपवले जीवन; चार महिन्यांत दुसरी धक्कादायक घटना.या भागातून अनेक आपत्कालीन वाहनेदेखील नियमितपणे ये-जा करतात. तसेच परिसरात शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनेही हा पूल महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे ओढ्यावरील अरुंद पुलाचे रुंदीकरण करून तातडीने त्याची डागडुजी करावी, अशी मागणी या भागातील स्थानिक महिला सारिका घोडके, प्रीती वाणी, गीता प्रसाद, पूजा घुले, कविता जाधव, हर्षला शिंदे आदींनी केली आहे..प्रशासनाकडून पुलाची पाहणीप्रकल्प विभाग आणि पथविभाग यांच्या वतीने या पुलाची संयुक्त पाहणी करण्यात आली. ‘‘विकास आराखड्यानुसार हा पूल नऊ मीटर रुंदीचा असून प्रत्यक्षात तो सात मीटरच उपलब्ध आहे. त्यामुळे याबाबत सर्व्हे केला जाईल. त्यानुसार रुंदीकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल,’’ अशी माहिती प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता संतोष लांजेकर यांनी दिली. यावेळी पथविभागाचे उपअभियंता विजय दाभाडे, शंकर दूधस्कर, कनिष्ठ अभियंता संदेश पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.