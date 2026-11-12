पुणे

Sister Kidney Donation: भाऊबीजेची ओवाळणी नव्हे, बहिणीने दिले भावाला नवे आयुष्य; किडनी देऊन वाचवले भावाचे प्राण, १० वर्षांपासून अनोखी भाऊबीज!

A Sisters Gift of Life Makes Bhai Dooj Truly Special: ‘ताईचे उपकार आयुष्यभर विसरणार नाही’; किडनी दान करून बहिणीने वाचवले भावाचे प्राण
Maharashtra Sister Gives Brother New Life by Donating Kidney Heartwarming Bhai Dooj Story from Ambegaon

Maharashtra Sister Gives Brother New Life by Donating Kidney Heartwarming Bhai Dooj Story from Ambegaon

esakal

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
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बहीण-भावाच्या अतूट नात्याची आणि त्यागाची ही अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि प्रेरणादायी घटना आहे. आंबेगाव तालुक्यातील लोणी येथे दोन्ही किडन्या निकामी झालेल्या भावाला धाकट्या बहिणीने स्वतःची किडनी दान करून नवे जीवन दिले गेली १० वर्षापासुन दरवर्षी सर्व भावंडे मिळून भाऊबीज हा सण अत्यंत अनोख्या आणि कृतज्ञतेच्या भावनेने साजरा करतात.

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