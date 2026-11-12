Sister Kidney Donation: भाऊबीजेची ओवाळणी नव्हे, बहिणीने दिले भावाला नवे आयुष्य; किडनी देऊन वाचवले भावाचे प्राण, १० वर्षांपासून अनोखी भाऊबीज!

बहीण-भावाच्या अतूट नात्याची आणि त्यागाची ही अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि प्रेरणादायी घटना आहे. आंबेगाव तालुक्यातील लोणी येथे दोन्ही किडन्या निकामी झालेल्या भावाला धाकट्या बहिणीने स्वतःची किडनी दान करून नवे जीवन दिले गेली १० वर्षापासुन दरवर्षी सर्व भावंडे मिळून भाऊबीज हा सण अत्यंत अनोख्या आणि कृतज्ञतेच्या भावनेने साजरा करतात..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.पारगाव : बहीण-भावाच्या अतूट नात्याची आणि त्यागाची ही अत्यंत हृदयस्पर्शी आणि प्रेरणादायी घटना आहे. भाऊबीजेसारख्या सणाला केवळ ओवाळणीपुरते मर्यादित न ठेवता, स्वतःच्या शरीराचा अवयव दान करून भावाचे प्राण वाचवणे हे प्रेमाचे सर्वोच्च उदाहरण आंबेगाव तालुक्यातील लोणी येथील नाईक कुटुंबाचे म्हणावे लागेल येथील सरपंच सावळेराम नाईक यांच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यामुळे त्यांची धाकटी बहीण कांचनगंगा चंद्रकांत म्हसकुले यांनी स्वतःची किडनी दान करून भावाला नवे जीवन दिले आणि त्यानंतर दरवर्षी सर्व भावंडे मिळून गेली १० वर्षापासुन भाऊबीज हा सण अत्यंत अनोख्या आणि कृतज्ञतेच्या भावनेने साजरा करतात..येथील सावळेराम नाईक यांच्या २०१६ मध्ये आजारपणामुळे दोन्ही किडन्या निकामी झाल्याचे निदान झाले. घरचा कर्ता पुरुष अचानक आजारी पडल्याने संपूर्ण कुटुंबाच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यांच्या रक्ताचे नाते असलेल्या चार बहिणी व एक भाऊ हे पाचही भावंडे भावाचा जीव वाचवण्यासाठी आपली एक किडनी देण्यासाठी पुढे आले या सर्वांचे रक्तगट जुळत होते. छोटी बहीण कांचनगंगा चंद्रकांत म्हसकुले यांनी वयाच्या अवघ्या ४० व्या वर्षी आपल्या भावाचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतःची डावी किडनी दान करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला..या शस्त्रक्रियेला आज १० वर्षे पूर्ण झाली असून बहीण आणि भाऊ दोघेही पूर्णपणे निरोगी आणि आनंदी जीवन जगत आहेत. दरवर्षी भाऊबीजेच्या निमित्ताने सहाही भावंडे त्यांचा हा प्रवास आणि अवयवदानाचा संदेश नव्याने साजरा करतात..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कांचनगंगा सारखी बहीण मला मिळाली हे मी स्वतःला नशीबवान समजतो. या निर्णयामुळे आमच्या बहीण भावाच्या नात्यांची वीण अधिक घट्ट झाली. माझ्या ताईचे उपकार आयुष्यभर विसरणार नाही.- सावळेराम नाईक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.