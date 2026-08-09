Religious Travel: ६ महिने स्केटिंग, ३ महिने सायकलिंग! श्रद्धेला जिद्दीची साथ; बाराही ज्योतिर्लिंगांसाठी निघालेल्या दोन तरुणांची अनोखी कहाणी

ओतूर : धार्मिक श्रद्धेसोबतच जिद्द, साहस आणि प्रवासाची आवड यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळत असून, बिहार राज्यातील रितीक कुमार (वय २१) हा गेल्या सहा महिन्यांपासून स्केटिंग करत बाराही ज्योतिर्लिंगांच्या यात्रेवर निघाला आहे. तर उत्तर प्रदेशातील रोहित पाल (वय १८ ) हा गेल्या तीन महिन्यांपासून सायकलवरून चारधाम यात्रा तसेच बाराही ज्योतिर्लिंगांच्या यात्रेचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रवास करीत आहे..या दोघांची भिमाशंकर येथे योगायोगाने भेट झाली. समान ध्येय आणि धार्मिक यात्रेचा संकल्प असल्याने दोघांनी पुढील प्रवास एकत्र करण्याचा निर्णय घेतला. भिमाशंकर ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेतल्यानंतर दोघेही जुन्नर, बनकरफाटा मार्गे ओतूरकडे रवाना झाले असून, तेथून पुढे नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दिशेने प्रवास करीत आहेत..स्केटिंग करत रितीकची ज्योतिर्लिंग यात्राबिहारचा २१ वर्षीय रितीक कुमार गेल्या सहा महिन्यांपासून स्केटिंगच्या माध्यमातून देशातील विविध धार्मिक स्थळांना भेट देत आहे. बाराही ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन घेण्याचा संकल्प करून त्याने हा अनोखा प्रवास सुरू केला आहे. वाहनाचा वापर न करता स्केटिंग करत लांबचा प्रवास करण्याचा त्याचा उपक्रम लक्षवेधी ठरत आहे.. सायकलवरून रोहितची चारधाम आणि ज्योतिर्लिंग यात्रा उत्तर प्रदेशातील १८ वर्षीय रोहित पाल यानेही सायकलवरून धार्मिक यात्रा करण्याचा संकल्प केला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून तो सायकलवरून प्रवास करीत असून, चारधाम तसेच बाराही ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन घेण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. विविध शहरांमधून आणि गावांमधून सायकलने प्रवास करत तो आपली यात्रा पुढे नेत आहे..भिमाशंकर येथे जुळले दोन प्रवासरितीक कुमार आणि रोहित पाल यांची भिमाशंकर येथे भेट झाली. दोघांचाही प्रवास धार्मिक स्थळांच्या दर्शनासाठी असल्याने त्यांच्यात मैत्री निर्माण झाली. भिमाशंकरचे दर्शन घेतल्यानंतर दोघांनी पुढील प्रवासात एकमेकांना साथ देण्याचे ठरविले. त्यानुसार ते भिमाशंकरहून जुन्नर, बनकरफाटा मार्गे ओतूरकडे आले असून, पुढे त्र्यंबकेश्वर येथे जाणार आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.ओतूर परिसरातून स्केटिंग करत जाणारा रितीक आणि सायकलवरून प्रवास करणारा रोहित नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. त्यांच्या या आगळ्यावेगळ्या यात्रेबाबत नागरिकांकडून उत्सुकतेने माहिती घेतली जात असून, दोघांच्या जिद्दीचे कौतुक केले जात आहे.प्रत्येक भागात रस्त्याने लागणारी मंदिरे किंवा शाळा येथे ते रात्रीचा मुक्काम करत आहेत.धार्मिक श्रद्धा, प्रवासाची आवड आणि ध्येय पूर्ण करण्याची जिद्द यांच्या जोरावर सुरू असलेला या दोघांचा प्रवास तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.