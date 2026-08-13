पुणे

Snake in Railway : पुणे-दानापूर एक्सप्रेस मध्ये साप; प्रवाशांमध्ये घबराट

पुणे-दानापूर एक्सप्रेसच्या एका डब्यात साप आढळल्याने प्रवाशांमध्ये घबराट.
Snake in pune danapur express

Snake in pune danapur express

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प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड - पुणे-दानापूर एक्सप्रेसच्या एका डब्यात साप आढळल्याने ही एक्सप्रेस दौंड कॅार्ड लाइन रेल्वे स्थानकावर एक तास थांबविण्यात आली होती. प्रवाशांमध्ये घबराट पसरल्यानंतर डबा रिकामा करण्यात आला.

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