पुणे

जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली विमानतळ पाहणी

जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली विमानतळ पाहणी
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आठ दिवसांत विमानसेवा पूर्ववत करा
कंपन्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २५ : सोलापूर ते मुंबई आणि सोलापूर ते गोवा या विमानसेवेला प्रवाशांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असतानाही पावसाळ्याचे कारण पुढे करत विमानसेवा बंद ठेवण्याचा फ्लाय ९१ आणि स्टार एअर या कंपन्यांचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी धुडकावून लावला आहे. सोलापूरच्या हवाई कनेक्टिव्हिटीशी तडजोड न करता, कंपन्यांनी पुढील आठ दिवसांत विमानसेवा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार कार्तिकेयन यांनी दिले आहेत. गुरुवारी विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी विशेष बैठक घेतली.
होटगी रोड विमानतळावरून रात्रीच्या वेळी विमानांचे सुरक्षित लँडिंग (नाईट लँडिंग) सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हालचालींना वेग दिला आहे. तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजित पाटील, विमानतळ टर्मिनल मॅनेजर माधव संतोष, व्यवस्थापक अंजनी कुमारी शर्मा आणि प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुने यांनी सविस्तर सादरीकरण केले.

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