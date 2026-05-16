पुणे

नीट पेपरफुटीप्रकरणी सोलापुरात संतप्त आंदोलन

नीट पेपरफुटीप्रकरणी सोलापुरात संतप्त आंदोलन
Published on

PNE26W19627
सोलापूर : नीट पेपरफुटीप्रकरणी आंदोलन करताना भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघाचे पदाधिकारी.
.......
नीट पेपरफुटीप्रकरणी सोलापुरात संतप्त आंदोलन
सोलापूर : नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघाच्या वतीने शनिवारी सोलापुरात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा परिषद पूनम गेट येथे झालेल्या या आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या प्रतिमांचे दहन करण्यात आले. या आंदोलनात युवा महासंघाचे जिल्हा कोषाध्यक्ष बाळकृष्ण मल्याळ, विजय हरसुरे, बालाजी गुंडे, राहुल बुघले, सुनील आमाटी, अप्पाशा चांगले, किशोर झेंडेकर, योगेश अकीम, दिनेश बडगू आदी उपस्थित होते.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

NEET exam issues
NEET exam paper leak
Solapur protests NEET
NEET paper leak protests India
Youth movement against NEET leaks
NEET 2023 controversy
Solapur youth protests
India education protests
NEET leak reactions
democratic youth protests India
Solapur rallies against NEET
Amit Shah NEET protests
PM Modi NEET paper leak
NEET ethics and integrity
NEET exam reforms
नीट परीक्षा पेपरफुटी
सोलापूर मधील आंदोलन
युवा महासंघ नीट विरोधी
नीट पेपरफुटी आंदोलन
सोलापुरातील युवा आंदोलन
शैक्षणिक धोरणे
मोदी आणि शिक्षण मंत्री
गृहमंत्री अमित शहा
भारतातील शिक्षण संकट
शिक्षण प्रणाली सुधारणा
नीट परीक्षा वादग्रस्त
सोलापुरातील निषेध