पुणे

Sharad Pawar : अजितदादांच्या निधनानंतर 'सोमेश्वर' कारखाना निवडणूक बिनविरोध होणार?, शरद पवारांचा पुढाकार; 'सिल्व्हर ओक'वर दोन्ही गटांची बैठक

NCP Someshwar Election : अजित पवारांच्या निधनानंतर सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. शरद पवारांच्या पुढाकाराची चर्चा.
Sharad Pawar Someshwar Election baramati

Sharad Pawar Someshwar Election baramati

esakal

Sandeep Shirguppe
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Someshwar Sugar Factory : श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात मुंबईतील ‘सिल्व्हर ओक’ निवासस्थानी पवार कुटुंबीयांची बैठक झाली. त्यामुळे कारखाना निवडणुकीच्या निमित्ताने बारामतीतील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

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