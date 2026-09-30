Someshwar Sugar Factory Election : सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीत अजित पवार, एकनाथ शिंदे गट एकत्र; शरद पवार यांची भूमिका काय?

Someshwar Karkhana Election : अजित पवार यांच्या निधनानंतर सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची पहिली निवडणूक होत असून, निवडणुकीत तीन पॅनेल आमनेसामने आले आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत युती केली आहे. तर राष्ट्रवादीचे बंडखोर पुरुषोत्तम जगताप यांनी भाजपच्या साथीनं स्वतंत्र पॅनेल उभे केले आहे. युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पॅनेलही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहे..सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना युतीचे २१ उमेदवार जाहीर करण्यात आले आहेत. पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बंड केलेले पुरुषोत्तम जगताप यांनी भाजपच्या साथीनं स्वतंत्र पॅनेल उभे केले आहे. त्यांच्या पॅनेलमध्ये पुरंदर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे काही नेतेही सहभागी झाले आहेत..दुसरीकडे, युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने स्वतंत्र पॅनेल उभे केले आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना युती, पुरुषोत्तम जगताप-भाजप पॅनेल आणि युगेंद्र पवारांचे पॅनेल अशी तिरंगी लढत होणार आहे..Pune News : पुणे-ओकायामा मैत्रीचा नवा अध्याय.उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी तीन पॅनेल स्पष्ट झाल्याने सोमेश्वर कारखान्याची निवडणूक लक्षवेधी ठरली आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजित पवार यांच्या नावाचा आणि छायाचित्राचा कुटुंबीयांच्या परवानगीशिवाय वापर करू नये, असे परिपत्रक काढण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.