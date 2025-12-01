Agniveer : ऊसतोड मजुरांचा मुलगा बनला ‘अग्निवीर’; गांधनवाडीचा शंकर पहिल्याच प्रयत्नात सैन्यदलात

सोमेश्वरनगर - सोमेश्वर कारखान्यावर गेली अठरा वर्षे ऊसतोडीसाठी येत असलेल्या सोमीनाथ व बबिता इथापे यांचा मुलगा शंकर इथापे हा सैन्यदलात अग्निवीर म्हणून भरती झाला. मागच्या तीन पिढ्या ऊसतोड करणाऱ्या इथापे कुटुंबातील भरती झालेला तो पहिलाच. आईवडिलांनी ऊस तोडणीवर उचल घेऊन त्याला अकादमीत घातले आणि अवघा साडेसतरा वर्षाचा असतानाच तो भरती झाला..शंकरचे कुटुंब गांधनवाडी (ता. पाटोदा, जि. बीड) येथील कायम रहिवासी आहेत. आजही त्याच्या आईवडिलांची पाचटाची कोप सोमेश्वर कारखान्यावर असून ते दररोज ऊसतोड करीत आहेत. त्याचे आजोबा खंडू इथापे, पणजोबा गैबी इथापे हे देखील ऊसतोडच करीत. चौथ्या पिढीने शिक्षणाची वाट चोखळल्याने क्रांती घडून आली..सुरूवातीला शंकरचा चुलतभाऊ कृषिराज इथापे हा बारावीनंतर लगेचच २०२३ च्या पोलिस भरतीत यशस्वी झाला. त्याच्या सल्ल्याने शंकरने दहावी होताच गांधनवाडीहून थेट बारामतीमधील गुरुकुल पोलिस अकादमी गाठली.दोन वर्षे सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि चिकाटीने मैदानी सराव केला. सोबतीला बारावी कला शाखेतून उत्तीर्णही झाला. त्याला पोलिस व्हायचे होते परंतु वय अठरा पूर्ण नसल्याने तो सेनादलाच्या परीक्षेत उतरला आणि पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झाला..आईवडील दरवर्षी ऊस तोडायला येत पण आम्हा भावंडाना शाळेसाठी गावाकडे आजी-आजोबासोबत ठेवत. आठवीपर्यंत गावात व हायस्कूलला अमळनेरला सात किलोमीटर जाऊन शिकलो. बारावी बाहेरून करीत आर्मीची परीक्षा यशस्वी झालो. चार वर्षांनी पोलिस भरतीत सैनिक आरक्षण मिळेल आणि पोलिस होईन.- शंकर इथापे..आम्ही दोघं शाळेत गेलो नाय; पण पोरांच्या वाट्याला आपल्या सारखं जगणं येऊ नये म्हणून चिकाटीनं त्याला शाळा शिकवली. दोन्ही पोरं गुणी निघाली. ऊस तोडणीवर उचल घेऊन त्यांना लागल तेवढा खर्च केला. त्याच फळ आज मिळालं.- बबिता इथापे, शंकरची आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.