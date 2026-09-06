पुणे

Solapur Highway Accident: पुणे-सोलापूर महामार्गावर भरधाव दुचाकीची धडक; पादचाऱ्याचा जागीच मृत्यू

पुणे-सोलापूर महामार्गावर भरधाव दुचाकीची धडक; रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याचा जागीच मृत्यू, चालक जखमी
Pedestrian killed in bike accident on Pune-Solapur Highway.

Pedestrian killed in bike accident on Pune-Solapur Highway.

Esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावर सोरतापवाडी (ता.हवेली) गावच्या हद्दीत भरधाव दुचाकीने रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला जोरदार धडक दिल्याची घटना शनिवारी (दि.५ सप्टेंबर) रात्री घडली. या अपघातात शिवदयाल उर्फ शिवचरण पुरण केवट (वय ४६,रा.खोड,शिवपुरी,मध्य प्रदेश) यांचा मृत्यू झाला.या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात दुचाकी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
highway arrests
highway accident prevention tips
highway accidents prevention Narayangavhan
highway blockade farmers
Highway black spots in Maharashtra
highway alternative routes
highway completion timelines
highway construction controversies
Marathi News Esakal
www.esakal.com