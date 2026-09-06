Solapur Highway Accident: पुणे-सोलापूर महामार्गावर भरधाव दुचाकीची धडक; पादचाऱ्याचा जागीच मृत्यू

सुनील जगतापउरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावर सोरतापवाडी (ता.हवेली) गावच्या हद्दीत भरधाव दुचाकीने रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला जोरदार धडक दिल्याची घटना शनिवारी (दि.५ सप्टेंबर) रात्री घडली. या अपघातात शिवदयाल उर्फ शिवचरण पुरण केवट (वय ४६,रा.खोड,शिवपुरी,मध्य प्रदेश) यांचा मृत्यू झाला.या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात दुचाकी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,करण सोमनाथ कसबे (रा. लोणी काळभोर,ता.हवेली) हा मोटारसायकल क्रमांक एमएच ०५ टी ५५८३ वरून पुण्याच्या दिशेने सोलापूरकडे जात होता.रात्री सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास सोरतापवाडी हद्दीत एलाईट ग्राउंडसमोर हा प्रकार घडला.दुचाकी वाहन भरधाव चालविल्याने रस्ता ओलांडणाऱ्या शिवदयाल केवट यांना जोरदार धडक बसली. .या धडकेत ते गंभीर जखमी झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला.या अपघातात दुचाकी चालक करण कसबे यालाही दुखापत झाली आहे. या घटनेप्रकरणी दिलीप अर्जुन शितोळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दाखल करण्यात आला आहे.उरुळी कांचन पोलीस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.